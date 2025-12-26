في اتصال مع فنربخشه، وكيل محمد صلاح يحسم مستقبله: إما ليفربول أو ...!

أصبحت حالة محمد صلاح في ليفربول، واحدة من أكثر القصص التي تحظى باهتمام كبير، في موسم 2025-2026، بعدما كان الجناح المصري "رمزًا" لا جدال فيه داخل الآنفيلد، قبل أن يجد نفسه يخرج من التشكيل الأساسي، ما دفعه للتصريح علنًا بأن هناك محاولة لدفعه خارج النادي، بالتزامن مع تغيير تكتيكي قرر آرني سلوت اللجوء إليه، والذي يفضل اسلوبًا أكثر تنظيمًا واعتمادًا على الاستحواذ على الكرة.

من منظور كروي، تعكس أرقام صلاح هذا الموسم، مدى تكيفه مع هذا الاتجاه الجديد، حيث شارك في 20 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ورغم أن هذا المعدل جيد، إلا أنه يشهد انخفاضًا كبيرًا عن معدلات صلاح منذ وصوله إلى ميرسيسايد عام 2017، عندما أثبت نفسه كأحد أكثر المهاجمين "الفتاكين" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خارج الملعب، يظل صلاح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في ليفربول، مع استمرار عقده حتى صيف 2027، وسط تقارير بأن راتبه السنوي الصافي يبلغ حوالي 14 مليون يورو (12 مليون جنيه استرليني)؛ ما يجعله هدفًا صعبًا لمعظم الأندية الأوروبية، ولعلّ هذا ما يفسر سبب تقدم الأندية من خارج أوروبا، في السباق، ولاسيما أندية تركيا والسعودية.