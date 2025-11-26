Vinicius JuniorGetty
أحمد فرهود

اتخذ هذا القرار! .. وكيل فينيسيوس جونيور يرد رسميًا على انتقال نجم ريال مدريد إلى الأهلي

اسم فينيسيوس أصبح مُلازمًا للأهلي منذ فترةٍ طويلة..

مع اقتراب كل ميركاتو.. أصبح اسم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، مُرتبطًا بالانتقال إلى الملاعب السعودية.

ويُقال منذ صيف عام 2024 تحديدًا، أن السعودية رصدت ميزانية ضخمة للغاية؛ لجلب فينيسيوس إلى عملاق الرياض الهلال، أو بطل آسيا النادي الأهلي.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    أنباء عن تحرك السعودية لجلب فينيسيوس جونيور إلى الأهلي

    وفي هذا السياق.. انتشرت بعض الأخبار في الساعات القليلة الماضية؛ تُفيد بأن النادي الأهلي طلب التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وحسب هذه الأخبار فإن السعودية تحركت بالفعل؛ من أجل جلب فينيسيوس إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، مُستغلة في ذلك أزمة اللاعب مع نادي ريال مدريد.

    والعديد من التسريبات الصادرة من العاصمة الإسبانية؛ تؤكد أن فينيسيوس غير راضٍ عن وضعه في صفوف ريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو.

    بل أكثر من ذلك - وحسب هذه التسريبات دائمًا -؛ رفض النجم البرازيلي الشاب تجديد عقده مع العملاق الإسباني، طالما ظل ألونسو يُهمشه في الكثير من المباريات.

    وتقف إدارة نادي ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، في صف المدير الفني الإسباني الشاب، ضد فينيسيوس وبعض اللاعبين المُنزعجين من وضعهم في صفوف الفريق؛ ما يُعقد من موقفهم، في الوقت الحالي على الأقل.

    • إعلان
  • Vinicius JuniorGetty

    وكيل فينيسيوس جونيور يرد رسميًا على انتقال اللاعب إلى الأهلي

    ووسط كل ذلك.. رد تياجو فيرتاس، وكيل أعمال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ على الأنباء المتداولة بشأن انتقال اللاعب إلى عملاق جدة الأهلي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    فيرتاس نفى في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء؛ كل الأنباء التي تتحدث عن انتقال فينيسيوس إلى صفوف الفريق الأهلاوي، في الشتاء القادم.

    وأعلن وكيل أعمال النجم البرازيلي استمرار اللاعب في أوروبا، خلال الفترة القادمة؛ دون أن يؤكد أن كان ذلك مع ريال مدريد، أو أي فريقٍ آخر.

    وشدد فيرتاس على أن فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، غير مطروحة نهائيًا في تفكير فينيسيوس جونيور، خلال الفترة الحالية.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    أرقام فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد

    النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 25 سنة، يلعب في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد منذ صيف 2018؛ عندما انتقل إليه قادمًا من النادي البرازيلي فلامنجو، في صفقة قُدرت قيمتها بـ45 مليون يورو.

    ويرتبط فينيسيوس بعقدٍ مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2027؛ مع شرطٍ جزائي يُقدر بـ"مليار يورو".

    ومنذ الانضمام إلى ريال مدريد؛ لعب فينيسيوس 339 مباراة رسمية مع الفريق الأول، مسجلًا خلالها 111 هدفًا وصانعًا 87 آخرين.

    أما في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، والذي يشهد حالة من عدم الرضا للنجم البرازيلي عن وضعه مع المدير الفني تشابي ألونسو؛ فقد شارك في 17 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، لكن بواقع 1.172 دقيقة فقط.

    وخلال الدقائق التي شارك فيها مع الريال، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ سجل فينيسيوس جونيور 5 أهداف وصنع 4 آخرين، مع تحصله على 3 "كروت صفراء".

    وبخلاف أندية السعودية.. ارتبط اسم فينيسيوس بقوة؛ بإمكانية الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أو الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 19.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 21.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي