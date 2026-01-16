Renee MinneapolisGetty Images
Francesco Schirru و علي سمير

بعد واقعة "رينيه نيكول" .. مشجعون يتراجعون عن حضور كأس العالم ودعوات لمقاطعة البطولة

العديد من المشجعين من جميع أنحاء العالم قرروا التخلي عن تذاكرهم الخاصة بحضور كأس العالم

مينيابوليس، المدينة التي تجذب انتباه العالم في الأيام الأخيرة، ليست من بين المراكز التي اختارتها منظمة الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026، ولكنها أصبحت سببًا في غضب عارم قد يهدد المسابقة. 

على الرغم من ذلك، فإن ما يحدث مع ICE، وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية، يقلق آلاف المشجعين في جميع أنحاء العالم، الذين أصبحوا أكثر ترددًا في السفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم الذي يقترب موعده ويبدأ في يونيو.

تنظم المكسيك وكندا والولايات المتحدة كأس العالم 2026، وستقام معظم المباريات في الولايات المتحدة، التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى قنبلة موقوتة في السنوات الأخيرة، وتجد نفسها مرة أخرى في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية بسبب سلوك إحدى أكثر قوات الأمن إثارة للجدل، وهي ICE.

    حادث مُروع في الولايات المتحدة

    أدى مقتل رينيه نيكول جود، أم لثلاثة أطفال، إلى خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في مينيابوليس، حيث أطلق الضابط جوناثان روس ثلاث طلقات نارية على المرأة البالغة من العمر 37 عامًا، مما أدى إلى وفاتها.

    وفقًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب، كان مقتل جود على يد جوناثان روس دفاعًا مشروعًا عن النفس، لكن الصور التي تسربت على الإنترنت تظهر صورة مختلفة تمامًا لهذا الحدث المأساوي. 

    ولهذا السبب، تتصاعد الاحتجاجات في مينيسوتا وجميع أنحاء البلاد ضد السلوك غير المتوقع للوكالة التي أنشئت لإنفاذ قوانين الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

    لكن في الأيام الأخيرة، لم تصبح مينيابوليس وحدها بؤرة توتر: فقد أصاب أحد الضباط في المدينة مهاجرًا فنزويليًا بجرح في ساقه بطلقة نارية، بينما تم اعتقال عدة أشخاص في مدن مختلفة بالولايات المتحدة بوحشية، وسحبهم من سياراتهم أو طرحهم أرضًا دون أن يُمنحوا الوقت لإثبات أنهم مواطنون أمريكيون بالفعل.

  • المشجعون يتراجعون

    شراء تذاكر كأس العالم 2026 أمر مثير للجدل، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتضاعفت التكاليف ثلاث مرات مقارنة بالوعود الأولية.

    على الرغم من ذلك، يبدو أن آلاف الأشخاص الذين حصلوا بصعوبة على تذاكرهم في نهاية اليانصيب الذي أجرته الفيفا، قد قرروا التخلي عنها بسبب ما يحدث مع وكالة الهجرة الفيدرالية في مينيابوليس ومدن مختلفة في الولايات المتحدة. لم يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه الأخبار، ولكن هناك عدد لا يحصى من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنهم لم يعودوا مصممين على السفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم.

    ستشهد بطولة كأس العالم حضور آلاف الأشخاص من مئات البلدان إلى أمريكا: يرغب الكثير منهم في تجنب التعرض للاضطهاد من قبل قوات الأمن، في أسلوب عمل يذكرنا، وفقًا لرئيسة بلدية مينيابوليس السابقة بيتسي هودجز، بـ "الجيستابو أو قوات الأمن الخاصة في ألمانيا النازية"، كما صرحت لصحيفة La Stampa.

    مع وجود أشخاص من جميع أنحاء العالم، هناك خطر، وفقًا لمن ألغوا تذاكرهم أو يفكرون في ذلك، من التعرض لهجوم وحشي من قبل ICE.

    وقالت هودجز:"وكالة الهجرة لا تلاحق المهاجرين الكنديين أو الأوروبيين، الهدف هو تدمير مجتمعات الملونين، سواء كانوا مهاجرين أم لا".

    مقاطعة كأس العالم

    على الرغم من عدم تأكيد خبر إلغاء أكثر من 17000 تذكرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بمقاطعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

    من بين الخيارات السياسية المختلفة في ضوء كأس العالم، وفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا، هناك خيار الدبلوماسي اللبناني محمد صفا، الذي ألغى تذاكره احتجاجًا على سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.

    ومع ذلك، فإن معظم المشجعين الذين اشتروا تذكرة أو أكثر لمباريات كأس العالم في الولايات المتحدة لا يزالون عازمين على عدم تغيير خططهم.

