توفي مدرب كرة قدم رفيع المستوى في صربيا عن عمر 44 عامًا بعد أن أصيب بنوبة قلبية أثناء مباراة. أصيب ملادين زيزوفيتش بنوبة قلبية أثناء مشاهدته لفريقه رادنيكي 1923 وهو يلعب. سادت مشاعر حادة عندما اتضح ما حدث على خط التماس أثناء المباراة، حيث انهار العديد من اللاعبين بالبكاء على أرض الملعب عندما اتضحت خطورة الأحداث بشكل مؤلم.
انتصار لم يكتمل .. مدرب شاب يودّع الحياة بعد تقدم فريقه بثنائية "تونسية" في الدوري الصربي
أحداث مأساوية في الدوري الصربي الممتاز
أقيمت المباراة المعنية مساء الأحد، حيث واجه فريق رادنيكي فريق ملادوست. وتوقفت المباراة بعد 22 دقيقة عقب انهيار المدرب على خط الملعب الخارجي، وقد تلقى رعاية طبية عاجلة ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى.
وغادر المدرب الملعب متجهًا نحو المستشفى تاركًا فريقه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الثنائي التونسي لؤي بن حسين ووجدي ساحلي.
استمرت المباراة بينما كان الحاضرون في الملعب ينتظرون آخر المستجدات، وجاءت الأخبار الأكثر إثارة للقلق بعد 20 دقيقة من استئناف المباراة. تمت مشاركة لقطات لردود الفعل على ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انهار اللاعبون الحزينون على العشب.
توقف المباراة بعد انتشار أخبار مروعة
انهمرت الدموع من عيون العديد من اللاعبين، بينما سعى نجوم رادنيكي إلى مواساة بعضهم البعض. اتخذ مسؤولو المباراة قرارًا بمواصلة اللعب بعد نقل زيزوفيتش إلى المستشفى. لكن المباراة أُلغيت لاحقًا بعد وصول أنباء مروعة من مكان بعيد.
كان زيزوفيتش، الذي أنهى مسيرته الكروية في عام 2016، يخوض مباراته الثالثة فقط كمدرب لرادنيكي، بعد أن تم تعيينه في 23 أكتوبر. وقد خاض مباراتين دوليتين مع البوسنة والهرسك كلاعب، بعد أن أمضى مسيرته الكروية في وطنه وألبانيا المجاورة.
بيان من نادي رادنيكي 1923
ترك زيزوفيتش وراءه ثلاثة أطفال. وجاء في بيان صادر عن نادي رادنيكي: "ببالغ الحزن نبلغ الجمهور والمشجعين والأصدقاء الرياضيين أن رئيس الطاقم الفني لدينا، ملادين زيزوفيتش، توفي خلال مباراة الليلة بين ملادوست ورادنيكي 1923 في لوكان.
لم يفقد نادينا خبيرًا عظيمًا فحسب، بل قبل كل شيء رجلًا طيبًا وصديقًا ورياضيًا ترك بصمته العميقة في قلوب جميع من عرفوه بفضل معرفته وطاقته ونبله.
"نادي رادنيكي 1923 لكرة القدم يتقدم بخالص التعازي إلى عائلته وأصدقائه وجميع من شاركوه حب كرة القدم. فلترقد بسلام أيها الشاب."
- Getty
تكريم من الاتحاد الصربي لكرة القدم
وقال الاتحاد الصربي لكرة القدم في بيان بعد علمه بوفاته: "تلقى الاتحاد الصربي لكرة القدم بأسى عميق وصدمة شديدة نبأ الوفاة المفاجئة لمدرب فريق رادنيكي 1923 ملادين زيزوفيتش، الذي توفي خلال مباراة الدوري الصربي الممتاز بين ملادوست ورادنيكي 1923 في لوكان.
ويمثل رحيله المبكر خسارة فادحة للمجتمع الكروي بأسره. ويقدم الاتحاد الصربي لكرة القدم خالص تعازيه إلى عائلة زيزوفيتش وأعضاء نادي رادنيكي 1923، وكذلك إلى جميع الأصدقاء والمعجبين بشخصيته وعمله. فلترقد بسلام، ملادين. سيبقى حبك لكرة القدم والإرث الذي تركته معنا إلى الأبد".
وأضاف نادي بارتيزان بلغراد الصربي، الذي من المقرر أن يواجه رادنيكي في أوائل ديسمبر، في بيان خاص به: "تلقينا بحزن خبر وفاة مدرب رادنيكي من كراجوييفاتش، ملادين زيزوفيتش، بشكل مفاجئ. نتقدم بخالص تعازينا إلى العائلة والأصدقاء والنادي."