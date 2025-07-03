صورة مؤثرة من مانشستر سيتي وبيان مقتضب من ليفربول .. نجوم وأندية العالم يقدمون التعازي في وفاة ديوجو جوتا

نجم ليفربول فارق الحياة بسبب حادث سير

نبأ صادم تلقاه عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم صباح اليوم، الخميس، بعد الإعلان عن وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال الأول عن عمر يناهز 28 عامًا.

وفاة جوتا جاءت بعد أيام من إعلان زواجه، حيث لقى حتفه هو وشقيقه أندريه، في حادث سير مُروع وقع بمقاطعة زامورا الإسبانية.

العديد من الشخصيات الرياضية والأندية قررت إظهار تضامنها وتعازيها لوفاة النجم البرتغالي وشقيقه، وسط تأخير لناديه ليفربول الذي حتى ساعة تقريبًا من رحيل اللاعب لم يعلق رسميًا على الفاجعة.

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النادي أصدر بيانًا لنعي اللاعب وأوضح فيه أنه لن يصدر أي معلومات إضافية في الوقت الراهن، مطالبًا باحترام خصوصية عائلة الراحل.