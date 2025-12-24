"وجد ما افتقده مع سلوت".. صحفي إنجليزي يلاحق صلاح في المغرب: إنه ملك مصر فعلًا!

يرى ستيل أن غياب الحب هو ما أشعل حرب الكلمات العلنية بين صلاح ومدرب ناديه، أرني سلوت، الذي -في نظر البعض- أساء إدارة المهاجم لدرجة أنه شعر بالحاجة إلى معالجة الأمر بشكل مباشر بتصريحات نارية اعتذر عنها لاحقاً.

شهد ذلك الاعتذار إعادته إلى تشكيلة ليفربول بعد استبعاده من إحدى المباريات، وأصر سلوت علناً على أنه "تجاوز" تلك الملحمة. وكان ذلك كل شيء. أو هكذا يقولون.

أشار الكثيرون هنا في أفريقيا إلى أن التوترات بعيدة كل البعد عن النهاية، وأن الأندية السعودية لا تزال في حالة تأهب قصوى للانقضاض في حال شعرت بأي بادرة تفيد بأن صلاح يريد الخروج من ليفربول. الانتقال في يناير غير مرجح، لكن الانتقال في الصيف، كما يعتقد الكثيرون، سيكون أمراً يجب مراقبته.

من المتوقع أن يلتقي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، بوكيل صلاح رامي عباس أثناء تواجده بالخارج. المحامي الكولومبي، الذي تربطه علاقة طويلة الأمد بصلاح بعد لقاء صدفة في فندق، لا يجري مكالمات هاتفية، بل يفضل المواجهات وجهاً لوجه.