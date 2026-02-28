مع استمرار انفعاله الشديد، سعى روني إلى تصفية ذهنه عند زيارته لمطعم Wing's، الذي كان على مدار السنين مطعماً شهيراً بين لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يكن لديه أدنى فكرة أن أسطورة الرياضة على وشك أن ترسم البسمة على وجهه.

قال روني عن لقائه بمارادونا: "كان ذلك في ذلك المساء بالفعل - ذهبت إلى مطعم Wing's مرتديًا بدلة رياضية، وكان مارادونا هناك. التقطت صورة معه وما إلى ذلك. كان يرتدي بدلة كاملة وربطة عنق، ثم أعطاني ربطة عنقه. كان الأمر غريبًا بعض الشيء، فقد خلع ربطة عنقه ووضعها عليّ، بينما كنت لا أزال أرتدي بدلة النادي الرياضية".

كان مارادونا حاضراً لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد. كان يزور مانشستر بانتظام في ذلك الوقت لأن ابنته جيانينا كانت متزوجة من مهاجم مانشستر سيتي الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

نظرًا لأن روني يشبه مارادونا، كان الفائز بكأس العالم 1986 دائمًا يثني على نجم مانشستر يونايتد القوي البنية، الذي لم يقدم أبدًا أقل من 100٪ عندما كان على أرض الملعب.

بعد أن شاهد روني يشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا في سن 17 عامًا، في مباراة تأهيلية لبطولة أوروبا 2004 ضد مقدونيا، قال مارادونا عن هذا الموهبة الفذة: "لا يظهرون كثيرًا، هؤلاء اللاعبون الذين يمكنهم أن يصبحوا نجومًا عالميين حقيقيين".

كان روني معجبًا بمارادونا بعد أن شاهد مقاطع فيديو له وهو يلعب أثناء نشأته، ووصف اللاعب الجنوب أمريكي الغامض بأنه "الأفضل" عندما نشر تكريمًا عاطفيًا على الإنترنت بعد نبأ وفاته في عام 2020.