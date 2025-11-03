Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

وسط مواجهته مع واين روني بسبب ليونيل ميسي! .. كريستيانو رونالدو يفتح قلبه من "الزواج إلى قميص ترامب والاعتزال"

أسرار رونالدو ستظهر أمام عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم..

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، عرض "الحوار المسجل" الذي أجراه الصحفي الرياضي بيرس مورجان مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

مورجان أعلن عرض الجزء الأول من "حواره المسجل" مع رونالدو، مساء غدٍ الثلاثاء؛ مؤكدًا أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، تطرق لأسرار عديدة في حياته الشخصية.

    محاور حوار كريستيانو رونالدو مع بيرس مورجان

    وفي هذا السياق.. ظهر من الفيديو الترويجي لـ"الحوار المسجل"، أبرز المحاور التي تناولها الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ وذلك على النحو التالي:

    * الزواج من الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

    * القميص الموقع الذي أهداه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اللعب من أجل السلام".

    * عدم حضوره جنازة نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول ديوجو جوتا.

    * تفضيل زميله الإنجليزي السابق واين روني للأسطورة ليونيل ميسي.

    * اعتزاله عالم كرة القدم وشعوره عندما يحدث ذلك. 

    وبالطبع.. لم يوضح الفيديو الترويجي لـ"الحوار"، أي إجابة من رونالدو بشكلٍ قطعي؛ حيث كان هُناك الكثير من "المونتاج"، في محاولة لتشويق عاشق الساحرة المستديرة.

    رد كريستيانو رونالدو على تصريحات واين روني

    لكن بالرغم من ما سبق.. هُناك بعض النقاط الشيقة؛ التي ظهرت نوعًا ما في الفيديو الترويجي لـ"حوار" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان.

    على سبيل المثال.. قام مورجان بتوجيه سؤال إلى رونالدو؛ بشأن حديث النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، زميله السابق في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، والذي قال فيه "إنه لا يكره كريستيانو ولكنه يفضل الأسطورة الآخر ليونيل ميسي".

    وجاء رد رونالدو بعد هذا السؤال: "لا مشكلة"؛ ثم ظهرت بعض الكلمات الأخرى في الفيديو الترويجي، مثل "أنا لا أتفق".

    ومن غير الواضح هل هذا الرد بالفعل على السؤال، أم أنه مونتاج في الفيديو الترويجي؛ لكن على الأغلب جملة "لا مشكلة"، جاءت كإجابة مباشرة بخصوص تصريحات روني.

    أما بخصوص جملة "أنا لا أتفق"؛ فيبدو أنها كانت موجهة إلى من يرى بأن ميسي أفضل منه؛ خاصة أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، وصف نفسه بـ"المتكامل".

  • شعور كريستيانو رونالدو عند اعتزال كرة القدم!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، كشف عن ردة فعله عند اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي؛ والذي أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى.

    رونالدو قال حسب ما ظهر في الفيديو الترويجي لـ"حواره" مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان: "ربما سأبكي".

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 102 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 108 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.