كشف واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق وأحد عناصر الجيل التاريخي في 2008، عن هوية اللاعب الذي كان شريكه المفضل في أولد ترافورد، والذي تبين أنه ليس كريستيانو رونالدو.
متجاهلًا كريستيانو رونالدو .. واين روني يختار مهاجم مانشستر يونايتد الذي يفضل اللعب بجواره!
روني يختار شريكه المفضل في مانشستر يونايتد
وتحدث روني بصراحة، عن شريكه المفضل في الهجوم، خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد، قائلًا إنه "كارلوس تيفيز"، والذي اعتبره اللاعب الذي استمتع باللعب إلى جانبه أكثر من غيره.
وشارك قائد منتخب إنجلترا السابق، في الملعب، مجموعة من المهاجمين العالميين، بقميص مانشستر يونايتد، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، على غرار كريستيانو رونالدو، ديميتار برباتوف، روبن فان بيرسي، لويس ساها وخافيير هيرنانديز.
ورغم ذلك، عندما تم سؤال روني حول اللاعب الذي كان أكثر تكاملًا معه، اختار تيفيز بناءً على عمله الدؤوب وعدوانيته وتفاهمه، كصفات جعلت شراكتهما ناجحة داخل الميدان.
وقاد روني وتيفيز، هجوم مانشستر يونايتد، بين عامي 2007 و2009، وشكلا ثنائيًا ديناميكيًا إلى جانب كريستيانو رونالدو، ليتوج "ريد ديفلز" بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2008.
وسجل الثنائي 47 هدفًا خلال تلك الفترة، مجسدين فلسفة فيرجسون المتمثلة في القوة والمرونة في الهجوم، ورغم أن براعة رونالدو غالبًا ما كانت تستحوذ على عناوين الصحف، إلا أن روني يؤكد أن تيفيز هو من أخرج أفضل ما في لعبه.
تيفيز، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد، معارًا من وست هام في 2007، انسجم مع روني على الفور، من خلال طاقتهما المشتركة ومثابرتهما على أرض الملعب، فكانا قادرين على تبادل المراكز والضغط على المدافعين من الأمام، ليصبحا أحد أكثر الثنائيات رعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
أسطورة اليونايتد يشرح سبب التفاهم الكبير مع تيفيز
وفي حديث لبرنامج "ذا واين روني شو" عبر قناة "بي بي سي سبورت"، قال أسطورة مانشستر يونايتد "تيفيز، لقد استمتعت حقًا باللعب مع كارلوس، واستمتعت باللعب معهم جميعًا، ولكن مع كارلوس، كان هناك شيء كبير في الصحف عندما وقعنا معه، يقول إننا كنا متشابهين جدًا ولا يمكننا اللعب معًا".
وأضاف "نعم، أعتقد أننا كنا نقول في أنفسنا: حسنًا، سنريكم (شيء من هذا القبيل)، وكنا عدوانيين وعملنا بجد، ولكننا بعد ذلك تصادمنا مع بعضنا البعض".
وتابع روني "أحدنا يلعب في المركز رقم 9، والآخر في المركز "10"، وكنا نبدل الأدوار، نعم، لذلك كان بالتأكيد المفضل للعب بجواره".
وكشفت تصريحات روني عن تجاوز الانسجام بينهما حدود الأهداف أو الإحصائيات، بل كان قائمًا على التفاهم المتبادل وعدم غلبة الأنا، والرغبة المستمرة في التفوق على الخصم، فيما أبهر رونالدو الجميع بعبقريته الفردية، بينما كان رابط روني مع تيفيز متجذرًا في الجهد المشترك والضغط المستمر، وهي صفات جعلتهما لا ينفصلان على أرض الملعب.
روني وتيفيز .. ثنائي مرعب ذات يوم
ورغم كونها شراكة قصيرة الأمد، ولكنها لا تنسى، فقد أضفى روني وتيفيز، نفس القوة التي جعلت هجوم مانشستر يونايتد شرسًا بشكل فريد. كانت عدوانيتهما وطاقتهما، وقدرتهما على تبادل الأدوار باستمرار، تربك المدافعين، بينما أضاف وجود كريستيانو رونالدو بعدًا ثالثًا "مدمرًا".
تيفيز وروني كانا يكملان بعضهما البعض بشكل مثالي؛ لأن كلاهما لم يكن مهاجمًا تقليديًا، بل كان الثنائي يستمتع بالنزول إلى العمق لربط اللعب، والانطلاق إلى الأطراف لصنع مساحات، والضغط من الأمام لاستعادة الكرة. كانت الكيمياء بينهما فطرية، انعكاسًا لجذورهما الكروية العمالية، ورغبتهما المشتركة في إثبات خطأ النقاد بعد الشكوك المبكرة حول توافق اللاعبين معًا.
بالعودة إلى الفترة التي قضاها كلاعب وسط تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، اعترف روني أيضًا بأنه كان يجد هذا الدور أقل متعة في بعض الأحيان، رغم أدائه الغزير، مضيفًا "لعبت لمدة موسمين كلاعب رقم 9، وسجلت 34 هدفًا في كلا الموسمين، ولكني كنت أشعر بالملل".
وأوضح "كنت أحب لعب كرة القدم والمشاركة في المباراة، كنت أسجل الأهداف وكنا نفوز بالمباريات، لكني أردت المشاركة".
- Getty Images Sport
مسارات روني وتيفيز المختلفة بعد أولد ترافورد
إن إعجاب روني بتيفيز يذكرنا بالفترة التي كان فيها هجوم مانشستر يونايتد يجسد أخلاقيات العمل بقدر ما يجسد الموهبة، في حين أن إرث كريستيانو رونالدو كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ، لا جدال فيه، فإن تأملات روني تسلط الضوء على كيف أن التناغم في كرة القدم لا يتعلق دائمًا بقوة النجوم. لا تزال شراكتهما واحدة من أكثر الثنائيات شهرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب هذا المزيج.
بالنسبة إلى تيفيز، الذي انتقل لتمثيل مانشستر سيتي ويوفنتوس وبوكا جونيورز وشنجهاي شينوا قبل اعتزاله في 2022، تظل علاقته مع روني واحدة من أكثر الفترات تميزًا في مسيرته.