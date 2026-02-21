"سيحتل المركز الثامن في البريميرليج" .. نجم آرسنال وإنجلترا السابق يهاجم ريال مدريد!

لاعب المنتخب الإنجليزي السابق ثيو والكوت (36 عامًا) متأكد من أن ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في البطولات بإسبانيا، سيحتل المركز الثامن فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاليًا، يتصدر البلانكوس ترتيب الدوري الإسباني، ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليقنع جناح آرسنال السابق بقوة الفريق الملكي.