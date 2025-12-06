والد يامال متهم باستفزاز جماهير خصم برشلونة.. وحادثة مؤسفة في مدرجات ريال بيتيس!

بدأ يامال في التشكيلة الأساسية للمدرب فليك ضد بيتيس، إلى جانب ماركوس راشفورد وتوريس، بينما تم إراحة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في هذه المباراة. سرق توريس الأضواء للزوار عندما سجل هاتريك في الشوط الأول بعد أن منح أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، التقدم المبكر للمضيفين. كما سجل روني بردغجي، الذي انضم للفريق في الصيف، هدفًا في الشوط الأول، محرزًا أول أهدافه في الدوري الإسباني، ليتقدم العملاق الكتالوني 4-1 عند الاستراحة.

في الدقيقة 60، حصل برشلونة على ركلة جزاء، وسددها يامال ليوسع تقدم فريقه. سجل دييجو يورينتي وكوتشو هيرنانديز هدفين في الدقائق الأخيرة، لكن حامل اللقب خرج منتصراً في النهاية وحصد ثلاث نقاط مهمة.