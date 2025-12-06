اُتهم والد لامين يامال، نجم برشلونة، باستفزاز جماهير ريال بيتيس، عقب فوز الفريق الكتالوني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، ليواصل البلوجرانا، الانفراد بصدارة ترتيب الليجا.
والد يامال متهم باستفزاز جماهير خصم برشلونة.. وحادثة مؤسفة في مدرجات ريال بيتيس!
يامال يسجل في خماسية برشلونة
بدأ يامال في التشكيلة الأساسية للمدرب فليك ضد بيتيس، إلى جانب ماركوس راشفورد وتوريس، بينما تم إراحة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في هذه المباراة. سرق توريس الأضواء للزوار عندما سجل هاتريك في الشوط الأول بعد أن منح أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، التقدم المبكر للمضيفين. كما سجل روني بردغجي، الذي انضم للفريق في الصيف، هدفًا في الشوط الأول، محرزًا أول أهدافه في الدوري الإسباني، ليتقدم العملاق الكتالوني 4-1 عند الاستراحة.
في الدقيقة 60، حصل برشلونة على ركلة جزاء، وسددها يامال ليوسع تقدم فريقه. سجل دييجو يورينتي وكوتشو هيرنانديز هدفين في الدقائق الأخيرة، لكن حامل اللقب خرج منتصراً في النهاية وحصد ثلاث نقاط مهمة.
- AFP
والد يامال يستفز الجماهير
بينما كان أداء يامال على أرض الملعب جيدًا، وقع والده في مشكلة بعد أن اشتبك مع مشجعي ريال بيتيس في الملعب. وفقًا لتقرير برنامج “كاروسل ديبورتيفو”، أصبحت الأجواء في المدرجات، حيث كان يجلس والد يامال، بطريقة عدائية بعد أن استفز عمدًا مشجعي الفريق المضيف الذين كانوا يحيطون به بالقرب من مقعده.
وبحسب ما ورد، قام بإيماءات أثارت غضب المشجعين المحليين الذين أصبحوا عدائيين، مما أدى إلى صيحات استهجان ولحظات متوترة. اضطر أحد أفراد أمن الملعب للتدخل، ويمكن رؤيته بوضوح وهو يقترب من والد يامال ليطلب منه أن يهدأ. لكن أوضح الصحفي ياجو دي فيجا لاحقًا (عبر إذاعة كادينا سير): "لقد سألت صديقي الذي كان هناك، وقال إن الأمور هدأت في الوقت الحالي، لكن كان هناك لحظة اعتقد فيها أن شيئًا ما قد يحدث".
أحداث مؤسفة بين الجماهير
وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه قيام أحد مشجعي بيتيس، بالمشاجرة مع مشجع لبرشلونة، كان يحتفل بأحد أهداف فريقه في المدرجات، إلا أنه لم تخرج أي جهة رسمية تعلق على الفيديو حتى الآن.
يامال يحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني لهذا الشهر
قدم اللاعب الإسباني المتميز أداءً رائعًا في مباريات برشلونة الأربع في الدوري الإسباني في نوفمبر، حيث سجل أهدافًا ضد إلتشي وسيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس، كما قدم تمريرتين حاسمتين في فوز الفريق الكتالوني الساحق على أتلتيك بيلباو. ومن أبرز لحظات يامال تقديمه تمريرتين حاسمتين في عودة برشلونة إلى كامب نو، وتسجيله هدفًا وتمريرة حاسمة أخرى ضد ألافيس في ختام الشهر.
عزز تأثير يامال الحاسم في كل مباراة الشعور بأنه استعاد إيقاعه وثقته بنفسه بالكامل بعد معاناته الأخيرة من الإصابات. ساعدت المساهمات الهائلة للاعب البالغ من العمر 18 عامًا برشلونة على الفوز في كل مباريات الدوري خلال الشهر، مما دفعه إلى تجاوز منافسيه، بما في ذلك كيليان مبابي وأنطوان جريزمان، في التصويت النهائي على لاعب الشهر في الدوري الإسباني لشهر نوفمبر. وقد رفع الشاب رصيده النهائي في نوفمبر إلى ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي تمريراته الحاسمة في الدوري إلى ثماني تمريرات، وهو الرقم الأعلى في الدوري.
- AFP
يامال يحقق نجاحاً كبيراً في برشلونة
في سن الثامنة عشرة فقط، يعد يامال بالفعل موهبة جيلية مقدرة على تحقيق نجاح كبير في مسيرته الاحترافية. وقد تمت مقارنته بالفعل بأسطورة الأرجنتين وبرشلونة ليونيل ميسي لموهبته الاستثنائية وقدرته على تسجيل الأهداف.
وفي حديثه عن النجاح الذي حققه حتى الآن، قال الشاب: "في المكان الذي كنت ألعب فيه، في حيّي، كانت هناك جدران يجلس عليها الناس، ولم يكن هناك شعور أفضل من جعل الناس الذين يجلسون هناك يقفون ويضحكون على الخصوم. أعتقد أنه أفضل شعور في العالم، والشيء الذي يذكرني بذلك كثيراً هو عندما ألعب على الملعب ويقف المشجعون ويفاجأون بأحد اللعبات التي أقوم بها. لا أشعر بالضغط عندما ألعب كرة القدم. أحاول فقط الاستمتاع بها. أعتقد أن أصدقائي وعائلتي مروا بأمور أصعب من مجرد لعب كرة القدم".
وأضاف: "كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لي. إنها حب حياتي الأول وستظل كذلك. إنها إحدى الرياضات التي يتساوى فيها الجميع. لا أعتقد أنني شعرت بالضغط أبدًا أثناء لعب كرة القدم. واجه والداي ضغطًا حقيقيًا كوالدين شابين. إدارة الأسرة والعمل والسعادة وشراء الهدايا، هذا هو الضغط الحقيقي بالنسبة لي".