شماتة في "خطيبته" السابقة وتعامل غريب مع "خادمته الفلبينية" .. واقعة "لوم فهد المولد" ليست الأغرب في مسيرة نايف هزازي!

أبرز أزمات نجم النصر والشباب والاتحاد الأسبق بعد جدل رسالته لفهد المولد عقب حادث دبي..

سيئ الحظ أنت إن تولى الجمهور قضية ضدك، فهو الذي لا ينسى أبدًا الوقائع القديمة، حتى وإن بدى لك أنه نسيها في فترة ما، لكنه فقط كان يتناساها ليس إلا، وهذا هو الخطأ الذي وقع به نايف هزازي؛ لاعب النصر والاتحاد والشباب الأسبق..

اللاعب السعودي المعتزل أراد خيرًا، لكن خانته كلماته أمام حادثة فهد المولد، فكانت مقصلة الجماهير من نصيبه.

هزازي يسيطر على أحاديث الجماهير السعودية خلال الأيام الماضية، مفتشين في دفاتره القديمة، في إطار تعبيرهم عن الاستياء من طريقة تعامله مع حادث الفهد الأسمر، الذي سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، في مدينة دبي الإماراتية، الشهر الماضي، ولا يزال يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض حتى وقتنا هذا.

"رغم عتبي عليه كثيرًا وعتب أخ، ولكن أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ولا يرينا مكروهًا فيك ولا بمسلم" .. هكذا كتب نايف عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عقب ساعات من الكشف عن حادث المولد، وهو ما أغضب الجماهير، فمن غير المقبول توجيه العتب على من يصارع المرض.

وأدرك هزازي خطأه على الفور، موضحًا: "غيرت الكلام السابق لعدم تفسير البعض كلماتي بشكل خاطئ، والتحريض بين الإخوان والأصدقاء"، لكن ذلك لم يجدِ نفعًا مع الجماهير التي واصلت هجومها عليه.

فاضطر هزازي للظهور في فيديو لشرح ملابسات الصورة التي نشرها مسبقًا، حيث جلس يتحدث إلى والدته عن هذه الأزمة، قائلًا: "في البداية أتمنى الشفاء العاجل لصديقي فهد المولد، وما نشرته تم تفسيره بشكل خاطئ".

وتابع: "العتاب بين الأصدقاء أمر عادي بل يزيد من قيمة الشخص لديك، البعض فهم كلامي خطأ وهذا من الشيطان وليس منكم، وأسامح كل من أخطأ في حقي، حزنت على ما حدث كثيرًا، أردت من حديثي الخير وانعكس الأمر بشكل سلبي من المتابعين ضدي".

تلك الأزمة فتحت من جديد ملف أزمات نايف هزازي في الملاعب، فهو المثير للجدل خلال مسيرته وحتى بعد الاعتزال، لذا دعونا في السطور التالية نذهب في جولة حول أبرز تلك الأزمات..