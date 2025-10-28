"عقدت ميثاقًا مع الله".. داني ألفيش "يتحول إلى واعظ" بعد تبرئته من "الاعتداء الجنسي"!

في البداية وجهت امرأة اتهامًا ضد نجم برشلونة السابق بالاعتداء الجنسي عليها واغتصابها في حمام غرفة خاصة داخل ملهى ليلي في برشلونة نهاية عام 2022، وبالفعل أدين ألفيش وحُكم عليه بالسجن، لكن استغرق الأمر أكثر من عام للوصول إلى المحاكمة.

وهو ما أدى إلى قضاء الظهير السابق لكل من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، برشلونة، 14 شهرًا في السجن، قبل إطلاق سراحه بكفالة قيمتها مليون يورو.

استأنف ألفيش ضد حكم الإدانة، وفي مارس الماضي، أقرت المحكمة العليا للعدل في كتالونيا بتبرئة داني ألفيش من تهمة الاعتداء الجنسي، التي كان قد أدين بها في وقت سابق من العام الماضي.

قضت محكمة الاستئناف في برشلونة على داني ألفيش في فبراير 2024 بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في تلك القضية، إلى جانب قضاء 5 سنوات تحت المراقبة، وتعويض للفتاة قدره 150 ألف يورو.

وأوضحت المحكمة العليا أن شهادة الشابة لن تكون كافية لتأييد إدانة المتهم، ومن ثم يسود الحق في افتراض البراءة، وترى الحكمة أن إدانة المحكمة الأولى في تلك القضية تتضمن سلسلة من الثغرات وعدم الدقة والتناقضات، فيما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني.

وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة والنيابة الخاصة، بعدما سعت الجهتان إلى زيادة العقوبة المنصوص عليها في الحكم الابتدائي، وحكمت بتبرئة المتهم وإلغاء التدابير الاحترازية المفروضة وإعلان تكاليف الإجراءات.