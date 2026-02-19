Goal.com
قبل أن تفكر في التجنيس يا رينارد .. عليك أن تنظر إلى ضحية الهلال ومفاجأة يلو لحل أزمة "مهاجم الأخضر"!

رينارد: أبحث عن مهاجم

من المُحزن أن المنتخب السعودي الذي طالما كان بوابة لأساطير خالدة، بات مصدر حيرة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي اعترف علنًا بأنه يبحث عن مهاجم "حاسم"، خلال حضوره مباراة قمة بين العلا والدرعية في دوري يلو للدرجة الأولى.

منتخب السعودية صاحب الألقاب الثلاثة في كأس آسيا، والذي اجتاز المجموعات في مونديال 1994، ارتدى قميصه مهاجمون من الطراز الرفيع عبر التاريخ، بين ماجد عبد الله وسامي الجابر وياسر القحطاني وحمزة إدريس وعبيد الدوسري وفهد المهلل ومحمد السهلاوي ونايف هزازي، إلا أنه حاليًا بات حصرًا على ثلاثة مهاجمين "فقط"، في الواجهة، وهم عبد الله الحمدان وفراس البريكان وصالح الشهري.

دون التقليل من قيمة الثلاثي، إلا أن قلة الخيارات، ربما باتت السمة الأبرز التي تؤرق هيرفي رينارد، والذي صار على أعتاب قيادة الأخضر في نسخة جديدة من كأس العالم، بعد مونديال قطر، الأمر الذي يثير التساؤلات حول ما إذا كان المنتخب السعودي سيذهب إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون مهاجم جديد قادر على تسجيل الأهداف.

  • أين تكمن المشكلة؟

    عزيزي القارئ، ببساطة شديدة، انظر إلى قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري يلو للدرجة الأولى، وحدثني عن عدد اللاعبين المحليين المتواجدين في القائمة.

    عندما تجد الهداف الأبرز بين لاعبي السعودية في دوري روشن، على سبيل المثال، تجد "الجناح" سالم الدوسري ومثله خالد الغنام، في الهلال والاتفاق، هما الأبرز محليًا، واللذان يحتلان المركز الثامن عشر بالتساوي في قائمة هدافي روشن، برصيد 7 أهداف، في الوقت الذي يتصارع فيه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ونجم القادسية، المكسيكي خوليان كوينونيس، على صدارة القائمة، بـ20 ثم 18 هدفًا على الترتيب.

    ولعل هذا الأمر يكون سببًا منطقيًا لتوجه رينارد من أجل متابعة مباريات دوري يلو، خاصة وأن مسابقة الدرجة الأولى تشهد الكثير من المواجهات القوية، وبالتزامن مع قلة دقائق مشاركة المحليين في دوري روشن للمحترفين، بسبب قانون الأجانب الثمانية، وفق ما ذكره هيرفي أيضًا بشكل علني.

    ولكن، يمكن القول إننا لن نبتعد كثيرًا، إذا ما كان الحديث عن دوري يلو، والذي يشهد سيطرة أجنبية بحتة على قائمة الهدافين، بين سيلا سو "أبها - 21 هدفًا"، وسيمي "العروبة - 18 هدفًا"، وجايتان لابوردي "الدرعية - 17 هدفًا".

    ولكن، إذا ما أردنا كشف النقاب عن مهاجمين يستحقون نظرة من هيرفي رينارد، فبالإمكان سرد هؤلاء الأسماء في النقاط التالية..

  • Al-Hilal Training Session And Press Conference - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    * خالد الغنام

    على الرغم أن موقعه ليس كمهاجم صريح، حيث ينشط في اللعب بمركز الجناح، الأيسر أو الأيمن، إلا أن أهدافه في دوري روشن للمحترفين، تجعل مجازفة رينارد واردة، في الاعتماد عليه لقيادة هجوم المنتخب السعودي، وذلك على غرار عبد الله الحمدان، الذي يعد خيارًا لرينارد للعب كجناح أو صانع ألعاب، في ظل قدرة الغنام على الربط بين الخطوط، وتسجيل الأهداف من داخل وخارج منطقة الجزاء.

    ورغم قلة خبرته الدولية مع المنتخب الأول "3 مباريات"، إلا أن خالد الغنام سبق وأن مثل الأخضر بمختلف فئاته السنية، بين الشباب والأولمبي، فيما كان الاتفاق بوابته للتألق، بعدما عانى من دكة البدلاء في الهلال، حيث تمكن مع فارس الدهناء، من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة في 20 مباراة بدوري روشن، ليتساوى مع سالم الدوسري، كأكثر هداف محلي في المسابقة.

  • * خالد اللزام

    ابن مدينة الرس، صاحب الـ26 عامًا، الذي انتقل مؤخرًا إلى الأخدود، في الميركاتو الشتوي، قدم أداءً استثنائيًا مع الباطن، في دوري يلو للدرجة الأولى، خلال الموسم الجاري.

    بعيدًا عن نتائج فريقه في دوري يلو، فقد كان خالد اللزام، خيارًا هجوميًا رائعًا، من حيث وفرة التسجيل في مباريات يلو، والتي جعلته اللاعب السعودي الأكثر تسجيلًا في الدرجة الأولى "9 أهداف"، فضلًا عن مهاراته في اقتناص الأهداف، بالرأس أو القدمين، واستغلال أنصاف الفرص.

  • * مشعل المطيري

    يمكن القول إن توجه هيرفي رينارد، لمتابعة مباريات دوري يلو للدرجة الأولى، قد يكون بوابة، لإمكانية ضم لاعبين في المنتخب الأول، خاصة وأن كانت بموهبة لاعب أبها، مشعل المطيري، والذي يخطو بثقة مع فريقه نحو الصعود إلى دوري روشن، في الموسم المُقبل.

    المطيري صاحب الـ26 عامًا، ابن المدينة المنورة، والذي سبق وأن لعب في دوري المحترفين، يقدم مستويات رائعة مع أبها، ورغم كونه جناح، إلا أنه يعد ثاني أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا في دوري يلو، بعدما وقّع على 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة، فضلًا عن مهاراته في المراوغة والتسجيل من خارج المنطقة، ليصبح خيارًا أكثر من رائع، سواءً في التسجيل أو الصناعة.

  • * محمد الكويكبي

    جناح التعاون؟ نعم، الذي تم الاستعانة به كرأس حربة في مباراة الرياض، بدوري روشن، وصنع تمريرة حاسمة.

    محمد الكويكبي الذي كانت مسيرته الأبرز مع الاتفاق، ويملك في سجله 241 مباراة في دوري روشن، سجل خلالها 37 هدفًا و37 تمريرة حاسمة، كما وقّع على هدفين و5 "أسيست"، هذا الموسم، ما يجعل صاحب الـ31 عامًا، خيارًا أيضًا أمام رينارد، وإن كان أكثر تألقه في الصناعة عن التهديف، وهذا بالإمكان أن يجعله عنصرًا حاسمًا يستحق التجربة، خاصة وأنه يملك خبرة دولية، بـ9 مباريات مع المنتخب الأول.

  • إما التجنيس أو "مواهب جوي"

    هناك قاعدة أخرى، ربما بات المنتخب السعودي مضطرًا إليها، إما باللجوء إلى سياسة التجنيس، في ظل وفرة الأجانب، أو كما ذكر الإعلامي ناصر الجديع، في وقت سابق، بأنها مشروع اللاعبين المواليد "الأجانب تحت 21 عامًا"، في دوري روشن، كان الغرض منه أن يكون بداية التجنيس، خاصة وأنه من ضمن الشروط للتجنيس أن يقيم اللاعب 5 سنوات في السعودية.

    النظرية الأخرى، قد تبدو بمثابة مجازفة كبرى لرينارد، في ظل "ضيق الوقت"، قبل المشاركة في كأس العالم 2026، وهي النظر إلى مواهب دوري جوي للنخبة، تحت 21 عامًا، والتي أفصحت عن العديد من الهدّافين، على غرار باسم العريني "التعاون"، صاحب الـ12 هدفًا، وثنائي الاتفاق والاتحاد، جلال السالم وعمار الغامدي، اللذين سجلا 11 هدفًا، وصاحبي الـ10 أهداف، عبد الله آل عجيان "الأخدود"، وعاصم محمد "النصر".

