قبل شهر الحسم للسعودية! .. خبر مفجع لهيرفي رينارد

السعودية مُقبلة على مباراتين مصيريتين..

تلقى هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، خبرًا مفجعًا، مساء اليوم الإثنين.

رينارد البالغ من العمر 56 سنة، عاد إلى المنتخب السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ وبعقد حتى نهاية بطولة كأس أمم آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أرضيها.

وهذه هي "الولاية الثانية" للمدير الفني الفرنسي مع الأخضر السعودي؛ بعد فترته الأولى من يوليو 2019 إلى مارس 2023.

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وقتها.. غادر هيرفي رينارد السعودية بشكل مفاجئ؛ من أجل تدريب منتخب سيدات فرنسا الأول لكرة القدم، في أولمبياد باريس 2024.