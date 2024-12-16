رهان على أحدهم يُسعد الجميع ومناشدة إلى هيرفي رينارد لاستدعاء "ضروري" .. قائمة المنتخب السعودي في خليجي 26 بين التنوع والمعضلات!

نظرة على اختيارات الفرنسي قبل كأس الخليج العربي الكويت 2024..

قائمة من نوع خاص هذه المرة، ليست كأي قائمة، الأمر لا علاقة له بلاعب معين .. وإن كانت الاعتراضات على أسماء بعينها حاضرة، لكن الاحتجاجات هذه المرة على القائمة بأكملها .. فلماذا يشارك المنتخب السعودي بالفريق الأول في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، في موسم "مضغوط" بشكل كبير واللاعبون يحتاجون للراحة، بجانب أن توقف الدوري المحلي لشهر كامل سيؤثر على الجميع؟!

هكذا قضينا الفترة الماضية بأكملها، ومؤكد أن هذه النقاشات ستتواصل طوال البطولة وحتى بعد نهايتها، إن كانت السلبيات كثيرة.

لكن دعك من الحديث عن أي فئة كان يتوجب على الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، أن يعتمد .. أهو الفريق الأول أم الرديف، لنذهب سويًا في جولة حول القائمة المستدعاة من قبل الفرنسي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المنتخب السعودي من المقرر أن يستهل مشواره في البطولة في 22 من ديسمبر الجاري بمواجهة البحرين، ثم اليمن في يوم 25 فالعراق في ختام دور المجموعات يوم 28 من الشهر ذاته.

لذا دعونا في السطور التالية نجري تقييمًا نظريًا على القائمة المستدعاه من قبل هيرفي رينارد..