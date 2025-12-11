"رينارد يناقض نفسه" .. كشف حساب بأخطاء الفرنسي ومطالبة لاعبي السعودية بتقليد نجم الهلال!

من جانبه، تحدث الناقد إبراهيم العنقري بشأن أزمات المنتخب السعودي، قائلًا إنه يحترم الآراء التي انتقدته مسبقًا، عندما وضع استراتيجية للأخضر في كأس العالم، بلعب مباراة قوية أمام أوروجواي، ثم مواجهة إسبانيا بالصف الثاني، ثم اللعب بقوة ضد الرأس الأخضر، مضيفًا أن اقتراحه مبني على "عقلانية" في معرفة قدرات اللاعب السعودي.

وأضاف العنقري "ما حدث في مباراة الأرجنتين (بكأس العالم 2022) لا أريد تكراره، لأن قوة اللاعب البدنية غير معدة بالشكل الاحترافي، وفي النهاية خسرنا كثيرًا من العناصر، وخسرنا أمام بولندا التي لا تملك 30% من قوة المنتخب الأرجنتيني، والآن في معسكر كأس العرب، ترى جهاد ذكرى غادر للإصابة ثم أيمن يحيى".

وحول أخطاء الأخضر مع مدربه هيرفي رينارد، قال العنقري "المنتخب في كل مباراة يلعب بطريقة، فضلًا عن لعب ظهير أيمن في الجهة اليسرى".

وتابع "لا يوجد هوية للأخضر؛ في كل منتخب هناك عنصر أساسي في بناء الهجمة فضلًا عن مسارات الكرة، ولكن ترى مباراة يلعب المنتخب بـ4 مدافعين، وأخرى بثلاثة مثلًا، فاللاعبون لا يحفظون "تكتيك" معينًا، كما أنه لا يوجد ثبات على التشكيل".

وقال العنقري إن حديث رينارد في المؤتمر الصحفي، بأنه سيجلب المزيد من اللاعبين في المستقبل، يعد بمثابة "نزع الثقة" من اللاعبين الحاليين، الذين من المفترض أن يركز في حديثه عليهم بعد اختيارهم للمشاركة في هذه البطولة.