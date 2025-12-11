Saudi Arabia Herve Renard KSA GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

"رينارد يناقض نفسه" .. كشف حساب بأخطاء الفرنسي ومطالبة لاعبي السعودية بتقليد نجم الهلال!

منتخب السعودية يواجه فلسطين في كأس العرب..

لا يزال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، يواصل إثارة الجدل، خلال مشاركته مع الأخضر في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

الأخضر نجح في التأهل إلى ربع النهائي، إلا أن الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف، في الجولة الأخيرة، وخسارة صدارة المجموعة، ساهم في فتح أبواب الانتقادات على أداء الأخضر.

الانتقادات التي طالت رينارد، ليست بسبب الأداء الفني فقط، بل خارج الملعب أيضًا، حينما قرر المدرب الفرنسي ترك الأخضر لحضور قرعة كأس العالم 2026.

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    رينارد يناقض نفسه

    وفي هذا السياق، سلط الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، الضوء حول تصريحات هيرفي رينارد، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فلسطين، في ربع النهائي، حيث قال الفرنسي إنه قرر اللجوء إلى نظام "التدوير"، من أجل إراحة اللاعبين.

    هذا التصريح وصفه الزلال، بأن رينارد "يناقض نفسه"، وأن رسالته الجديدة عكس ما قاله سلفًا، بشأن مشاركات اللاعبين المحليين في دوري روشن السعودي.

    وقال الزلال نصًا، إن رينارد ذكر إن اللاعب السعودي لا يلعب في الدوري، والمدربون محظوظون لأنهم يمتلكون 8 أجانب واثنين "مواليد"، واللاعب المحلي احتياط، ثم يقول اعتمدت مبدأ التدوير لإراحة اللاعبين، لأن السعودي مرهق من المشاركات وجدول المباريات (في الدوري وأبطال آسيا للنخبة).

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    طالب اللاعبين السعوديين بالسير على درب نجم الهلال

    من ناحية أخرى، قال الزلال إن المنتخب السعودي مًقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، مع تبقي حوالي ستة أشهر، ولا يزال اللاعبون غير قادرين على مجاراة المنتخبات الأخرى بدنيًا، باستثناء سالم الدوسري، قائد الأخضر، الذي يعد حالة فريدة من نوعها. مستشهدًا بمعاناة اللاعبين من إصابات عضلية متكررة وخضوعهم للعلاج الطبيعي بشكل مستمر.

    وطالب الزلال، اللاعبين المحليين بأن يطوروا من أنفسهم، وأن يرتقوا لمستوى الدوري السعودي، الذي بات من أفضل الدوريات في العالم، مؤكدًا أن اللاعب السعودي يتقاضى بالملايين، وفي النهاية يصير "رجل أعمال".

    واستشهد الزلال بتجربة السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وفق معلومة تأكد من صحتها بعد التواصل مع أشخاص داخل النادي، مؤكدًا أن كوليبالي استعان بـ"مدرب تحليل" قبل المباريات، من أجل استبيان طريقة تحرك المهاجمين وتمركزهم، وهو الأمر الذي ساعده كثيرًا في المواجهات الثنائية.

  • Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    أخطاء المنتخب السعودي مع رينارد

    من جانبه، تحدث الناقد إبراهيم العنقري بشأن أزمات المنتخب السعودي، قائلًا إنه يحترم الآراء التي انتقدته مسبقًا، عندما وضع استراتيجية للأخضر في كأس العالم، بلعب مباراة قوية أمام أوروجواي، ثم مواجهة إسبانيا بالصف الثاني، ثم اللعب بقوة ضد الرأس الأخضر، مضيفًا أن اقتراحه مبني على "عقلانية" في معرفة قدرات اللاعب السعودي.

    وأضاف العنقري "ما حدث في مباراة الأرجنتين (بكأس العالم 2022) لا أريد تكراره، لأن قوة اللاعب البدنية غير معدة بالشكل الاحترافي، وفي النهاية خسرنا كثيرًا من العناصر، وخسرنا أمام بولندا التي لا تملك 30% من قوة المنتخب الأرجنتيني، والآن في معسكر كأس العرب، ترى جهاد ذكرى غادر للإصابة ثم أيمن يحيى".

    وحول أخطاء الأخضر مع مدربه هيرفي رينارد، قال العنقري "المنتخب في كل مباراة يلعب بطريقة، فضلًا عن لعب ظهير أيمن في الجهة اليسرى".

    وتابع "لا يوجد هوية للأخضر؛ في كل منتخب هناك عنصر أساسي في بناء الهجمة فضلًا عن مسارات الكرة، ولكن ترى مباراة يلعب المنتخب بـ4 مدافعين، وأخرى بثلاثة مثلًا، فاللاعبون لا يحفظون "تكتيك" معينًا، كما أنه لا يوجد ثبات على التشكيل".

    وقال العنقري إن حديث رينارد في المؤتمر الصحفي، بأنه سيجلب المزيد من اللاعبين في المستقبل، يعد بمثابة "نزع الثقة" من اللاعبين الحاليين، الذين من المفترض أن يركز في حديثه عليهم بعد اختيارهم للمشاركة في هذه البطولة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Saudi Arab Cup 2025Saudi NT (X)

    ما ينتظر الأخضر في كأس العرب

    وتمكن المنتخب السعودي من حسم تأهله - من الجولة الثانية - إلى ربع نهائي كأس العرب، بعد فوزه على سلطنة عمان بنتيجة (2-1)، ثم فوزه على جزر القمر (3-1)، في مباراتين لعب فيهما سالم الدوسري دور البطولة، حيث ساهم في جميع الأهداف الخمسة، بعدما سجل هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، ترجمها كلٌ من صالح الشهري، فراس البريكان، محمد كنو، فيما خسر الأخضر المباراة الثالثة أمام المغرب (0-1)، ليخسر صدارة المجموعة الثانية.

    ويستعد منتخب السعودية لمواجهة فلسطين، اليوم، على ملعب لوسيل، في ربع نهائي كأس العرب، حيث يتأهل الفائز إلى دور الأربعة، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة الأردن ضد العراق.

    وعلى الطرف الثاني من خريطة البطولة، فإن منتخب المغرب يستعد لملاقاة سوريا في دور الثمانية، والجزائر في مواجهة الإمارات، ليتقابل الفائزان في نصف النهائي.

    ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي، في 15 ديسمبر، بينما تقام مباراة المركز الثالث والنهائي في الثامن عشر من الشهر الجاري.

كأس العرب
فلسطين crest
فلسطين
فلسطين
السعودية crest
السعودية
السعودية
0