"يجب تطبيق قانون الطوارئ" .. ترشيح مدرب نادٍ في دوري روشن لخلافة رينارد "ليس جيسوس"!

في ظل الأنباء المتواردة حول إقالة رينارد من تدريب المنتخب السعودي، ظهرت الاتجاهات حول هوية المدرب الجديد للأخضر قبل كأس العالم 2026، إما بضم مدرب أحد الأندية في دوري روشن، لعلمه بأجواء المنافسة واللاعبين في المملكة، أو ضم مدرب جديد يخوض تجربته الأولى في السعودية.

وجاء البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، على رأس الأسماء المُرشحة لقيادة المنتخب السعودي، في حالة إقالة رينارد، في ظل خبرته في المملكة، سواءً مع الهلال أو النصر، فضلًا عن النتائج المميزة التي يقدمها خلال الموسم الحالي، إلا أن جيسوس يبدو أنه ليس المرشح الوحيد لتولي ذلك المنصب.

وفي هذا السياق، قال غرم العمري، وكيل اللاعبين، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن رينارد ليس الرجل المناسب للمرحلة، وإن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للخليج، هو الأنسب للمنتخب الأول في الفترة المُقبلة.

وفسّر العمري، بأن دونيس يملك خبرة في الدوري السعودي، كونه درب العديد من الأندية، ويملك خبرة عن اللاعبين "الجاهزين"، فضلًا لعمله مع الخليج الذي صار يقدم كرة قدم ممتعة، وله (شكل) أمام الفرق الكبيرة.