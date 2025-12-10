"باب كأس العالم مازال مفتوحًا للجميع" .. رينارد يكشف سر المداورة في كأس العرب ويبرز استياءه مجددًا من وضع دوري روشن

بدأ هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بالإشادة بمنتخب فلسطين وخاصة إيمانه وروحه القتالية التي ظهرت بوضوح خلال مباريات دور المجموعات.

قال المدرب الفرنسي "أهنئ منتخب فلسطين على تأهله أولًا من الملحق بفضل إيمانهم وقوتهم ودعمهم لرسالة مدربهم. الجانب المعنوي مهم جدًا في تلك البطولات. نحن معتادون على خوض تلك المواجهات وعلينا الحفاظ على دوافعنا وإدراك أن ارتداء القميص الوطني هو مصدر فخر لنا".

ووصف رينارد المباراة بأنها البداية الحقيقية للمنافسة في كأس العرب، مضيفًا "وصولنا إلى ربع النهائي يعني بدء المنافسة الحقيقية في البطولة. ليس لدينا سوى خيارين الآن، تركيزنا بالكامل على الوصول إلى نصف النهائي، وندرك تمامًا أن المواجهة لن تكون سهلة".

وشدد المدرب المخضرم على أهمية حسم المواجهة مع فلسطين خلال الـ90 دقيقة، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنهم سيستعدون لسيناريو الوصول إلى ركلات الترجيح جيدًا، بقوله "سنبذل قصارى جهدنا لحسم المباراة خلال الوقت الأصلي، لكننا سنتأقلم مع الأحداث حال لم يحدث ذلك. ركلات الجزاء كانت تمثل مشكلة بالنسبة لنا، لكننا تجاوزناها. نعمل بجد وحزم كبير لتحقيق هدفنا، والتأقلم مع كافة ظروف المباريات هو جزء من شخصيتنا كمنتخب".