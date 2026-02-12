Goal.com
"مدرب شو" .. اجتماع الهلال يعرض رينارد للانتقادات، واقتراح فعّال لحل أزمة اللاعب السعودي!

خطوة سبق أن حدثت في أوروبا قبل مونديال 2022..

في خطوة فريدة من نوعها، عقد مساعدو الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المرشحين للانضمام إلى صفوف الأخضر، ضمن عدة جلسات مقرر انعقادها مع الأندية الأخرى، ضمن الإعداد المبكر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما ذكره الاتحاد السعودي، عبر موقعه الرسمي، فإن الاجتماع تضمن التركيز على أهمية المرحلة الحالية، والاهتمام بالجوانب الفنية والبدنية، والالتزام بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب، وفق خطة تعزيز التواصل المباشر بين الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتم عقد اجتماعات مماثلة مع لاعبي أندية الشباب والرياض والفتح والحزم والخلود.

ولكن، لم تخلُ خطوة رينارد من إثارة الجدل، وسط الهدف من تلك الاجتماعات، الأمر الذي بلغ حد وصفه بأنه مدرب "شو"، فيما تم وصف هذا الاجتماع بأنه ليس الأول من نوعه.

    الأمر حدث في إنجلترا

    من جانبه، علّق الناقد الرياضي أحمد الفهيد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، على الهدف من اجتماع مساعدي رينارد مع لاعبي الهلال، بأنه ربما يضع المدرب الفرنسي قائمة معينة في رأسه ويطالب بمنحهم دقائق لعب أكثر، مستعيدًا رد المدرب مسبقًا بشأن مراد هوساوي، المنتقل حديثًا إلى الهلال، ليعلق بقوله "أراه على دكة البدلاء"، في إشارة لأزمة إبقاء اللاعب السعودي على مقاعد البدلاء.

    ونوّه الفهيد بأنه قبل كأس العالم الماضية "قطر 2022"، طالب الاتحاد الإنجليزي، بشكل ودي، من الأندية، زيادة مساحة إشراك اللاعبين الإنجليزيين، من أجل تحقيق مشاركة متميزة في المونديال، كون هناك أندية بالبريمييرليج، لا تضم سوى لاعب أو اثنين من إنجلترا، وأحيانًا لا تضم أي لاعبين.

    رينارد مدرب "شو"

    في المقابل، وصف إبراهيم العنقري، إداري الهلال السابق، الاجتماع بأنه "غريب"، وأن رينارد "مدرب شو"، ويعتمد في اختياراته على اللاعبين "الترند"، أو الأكثر متابعة وجماهيرية، مضيفًا أن المدرب الفرنسي ليس بحاجة لمثل هذه الاجتماعات، وإنما دوره بأن يأخذ نتاج عمل الأندية، وأن يتابع المباريات ويختار الأفضل، واللاعب يلعب لنفسه وناديه، ولا يحتاج لمدرب المنتخب بأن يقول له ابذل جهدك في المشاركة.

    واستشهد العنقري بواقعة في النصر، عندما قرر جورج جيسوس أن يستعين بأيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر، حيث كان يواجه أزمة في هذا المركز، أما عن هيرفي رينارد، فإنه قرر أن يجرب سعود عبد الحميد في خانة المحور، في إشارة لتوفر الخيارات أمام رينارد، إلا أنه قرر الاعتماد على أحد اللاعبين في غير مركزه.

  • تصنع "شوشرة" في الأندية

    وأيّد الناقد عبد الله فلاته، ما ذكره إبراهيم العنقري، مؤكدًا أن رينارد يعتمد في اختياراته على اللاعبين البارزين إعلاميًا، ولا يقدم لاعبين جدد، وأن اجتماعاته مع اللاعبين من شأنها أن تصنع حالة من "الشوشرة" في الأندية، لأن اللاعبين سيخطرون الأندية بمطالبة المدرب لهم بلعب دقائق أكبر.

    واقترح فلاته، بأن يملك كل نادٍ 8 لاعبين أجانب، فوق السن، كما هم، ولكن يتم إشراك 5 لاعبين سعوديين في المباراة، وهذا من شأنه أن يزيد دقائق اللعب تلقائيًا للمحليين.

    وطالب فلاته أيضًا، المدرب رينارد بإعطاء الثقة للاعبين، مستشهدًا بواقعة سابقة، تحدث فيها هيرفي عن اللاعب سعود عبد الحميد، واصفًا إياه بأنه "هزلي"، في إشارة لكثرة الضحك، ثم بات يعتمد عليه بشكل أساسي.

    ورد إبراهيم العنقري على حديث فلاته، مؤكدًا ضرورة تطوير الكرة السعودية، وأن يتم حل أزمة توجه أكثر من لاعب في المنتخب لنادٍ واحد، ثم يبقون على مقاعد البدلاء، مطالبًا بتطبيق قانون يلزم كل نادٍ بالتعاقد مع لاعب محلي واحد، كي لا يكون هناك تكديس للاعبي المنتخب، ليعلق فلاته بأن هذا القانون سيخالف أعراف الفيفا، وأن المعيار الأساسي هو "عقلية" اللاعب، بألا يقبل بفكرة ترك فريق يشارك فيه أساسيًا، ليتواجد في آخر على دكة البدلاء.

    السعودية في كأس العالم 2026

    ونجح المنتخب السعودي، في حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعد تزعم صدارة المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية، على حساب العراق، الذي تأهل لبطولة الفيفا الفاصلة، وإندونيسيا.

    وأسفرت قرعة المونديال، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، حيث يواجه كلًا من إسبانيا، بطل اليورو ووصيف دوري الأمم الأوروبية، وكاب فيردي وأوروجواي.

    ومن المقرر أن تقام منافسات المونديال، خلال الفترة بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، حيث تشهد مشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية.

