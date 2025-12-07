قاهر السيدة العجوز.. هويلوند يدس السم في العسل لمانشستر يونايتد وكبار أوروبا!

على النقيض تمامًا من عزلته التكتيكية، قدم هويلوند درسًا قاسيًا ومجانيًا لدفاعات يوفنتوس في كيفية استغلال أنصاف الفرص، محولًا سلبيته في التمرير إلى فاعلية فتاكة أمام المرمى.

لقد سدد المهاجم الشاب ثلاث تسديدات فقط طوال اللقاء، والمفاجأة أن جميعها كانت بين القائمين والعارضة، وسكنت اثنتان منها الشباك.

هذا المعدل التحويلي المخيف للأهداف هو ما يخطف أبصار المدراء الرياضيين، حيث أظهر جودة إنهاء تفوق بكثير المعدلات الطبيعية المتوقعة للأهداف، مسجلًا من مواقف صعبة ومعقدة.

تجلى هذا المزيج الغريب بين الاختفاء والظهور الحاسم في هدفي المباراة؛ ففي الهدف الأول عند الدقيقة السابعة، تحرك بذكاء في ظهر الدفاع ليستقبل التمريرة ويسدد كرة أرضية متقنة في الزاوية اليسرى، معلنًا عن جودة فنية في التسديد.

ثم عاد ليختفي طويلًا قبل أن يظهر في الدقيقة الثامنة والسبعين، ممارسًا هواية التمركز الصحيح داخل منطقة الست ياردات، ليتابع كرة مرتدة برأسه في سقف المرمى ويخطف الفوز.

وبين الهدفين، قدم لمحة فردية وحيدة بمراوغة متعرجة رائعة للدفاع قبل أن يتصدى الحارس لتسديدته، ليثبت أنه يملك المهارة، لكنه يختار متى يظهرها.