قاهر السيدة العجوز.. هويلوند يدس السم في العسل لمانشستر يونايتد وكبار أوروبا!

في ليلة صاخبة بملعب دييجو أرماندو مارادونا، نجح نابولي في حسم قمة الدوري الإيطالي بانتصار ثمين ومثير على الغريم التقليدي يوفنتوس بهدفين لهدف.
لم تكن مجرد ثلاث نقاط عادية، بل كانت ليلة تنصيب البطل العائد من الظل، راسموس هويلوند، الذي ارتدى ثوب المنقذ وسجل ثنائية حاسمة.
ولكن، وخلف ستارة الاحتفالات الصاخبة في الجنوب الإيطالي، يطل سؤال شائك ومعقد برأسه ليفسد نشوة اللحظة قليلًا: هل نحن أمام ولادة حقيقية لمهاجم نضج تكتيكيًا وفنيًا، أم أن ما حدث هو مجرد ليلة استثنائية خادعة ستورط الأندية الكبرى ومانشستر يونايتد في قرارات عاطفية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم؟