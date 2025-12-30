سحر كونتي.. هويلوند "صفقة مانشستر يونايتد الفاشلة" أقوى مهاجم في الدوري الإيطالي!

انضم هويلوند إلى نابولي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الصيف، وقد تمكن بالفعل من تسجيل ستة أهداف في الدوري الإيطالي، محرزاً ثنائية في آخر ظهور له خلال الفوز بنتيجة 2-0 على كريمونيزي.

تأتي إنجازات النجم الدنماركي كمفاجأة نوعاً ما، بالنظر إلى معاناته في "أولد ترافورد". خلال أول موسمين له مع يونايتد بعد انضمامه من أتالانتا، شارك في 95 مباراة لكنه سجل 26 هدفاً فقط، منها 14 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما الآن، فقد تمت الإشادة به كواحد من أفضل رؤوس الحربة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقد تجاوز بالفعل حصيلته التهديفية في الدوري مع يونايتد الموسم الماضي، وفعل ذلك في عدد مباريات أقل بـ 22 مباراة.

صرح كريستيان فييري، الدولي الإيطالي السابق، بأن هويلوند يمتلك القدرة ليصبح واحداً من أفضل المهاجمين في العالم: "أرشحه ليكون واحداً من أفضل خمسة مهاجمين في العالم. إنه قادر على تسجيل الأهداف، ويعرف كيف يهاجم في العمق وينهك الدفاعات. يمتلك قدماً يسرى قوية وهو رائع في الكرات الرأسية وفي بنيته الجسدية".