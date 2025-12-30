سحر كونتي.. هويلوند "صفقة مانشستر يونايتد الفاشلة" أقوى مهاجم في الدوري الإيطالي!

سجل الدولي الدنماركي ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 12 مباراة، ليثبت قيمته في إيطاليا بعد فترة بائسة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Getty/Goal
سجل الدولي الدنماركي ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 12 مباراة، ليثبت قيمته في إيطاليا بعد فترة بائسة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
انضم هويلوند إلى نابولي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الصيف، وقد تمكن بالفعل من تسجيل ستة أهداف في الدوري الإيطالي، محرزاً ثنائية في آخر ظهور له خلال الفوز بنتيجة 2-0 على كريمونيزي.
تأتي إنجازات النجم الدنماركي كمفاجأة نوعاً ما، بالنظر إلى معاناته في "أولد ترافورد". خلال أول موسمين له مع يونايتد بعد انضمامه من أتالانتا، شارك في 95 مباراة لكنه سجل 26 هدفاً فقط، منها 14 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أما الآن، فقد تمت الإشادة به كواحد من أفضل رؤوس الحربة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وقد تجاوز بالفعل حصيلته التهديفية في الدوري مع يونايتد الموسم الماضي، وفعل ذلك في عدد مباريات أقل بـ 22 مباراة.
صرح كريستيان فييري، الدولي الإيطالي السابق، بأن هويلوند يمتلك القدرة ليصبح واحداً من أفضل المهاجمين في العالم: "أرشحه ليكون واحداً من أفضل خمسة مهاجمين في العالم. إنه قادر على تسجيل الأهداف، ويعرف كيف يهاجم في العمق وينهك الدفاعات. يمتلك قدماً يسرى قوية وهو رائع في الكرات الرأسية وفي بنيته الجسدية".
جيامباولو باتزيني، المهاجم السابق لفيورنتينا وميلان وإنتر، كال المديح أيضاً لهويلوند، مع منح الفضل لمدرب نابولي أنطونيو كونتي في إخراج أفضل ما لدى اللاعب. قال باتزيني لشبكة سبورت ميديا ست: "في الوقت الحالي، هويلوند، تحت قيادة كونتي، هو أقوى مهاجم في الدوري الإيطالي إلى جانب لاوتارو. منذ وصوله، خضع لتحول مذهل".
وأضاف: "لقد كان دائماً لاعباً جيداً، لكن بغريزة كبيرة وقوة هائلة، كان مثل الحصان الجامح. أخذه كونتي، وهذبه وقام بترويضه كروياً، الآن هو مهاجم رائع لأنه يلعب للفريق، لا يرتكب خطأً واحداً، لا يسبقه المدافعون أبداً (لا يتم توقع تحركاته وقطعها)، يلعب التمريرات القصيرة والطويلة، وهو شرس أمام المرمى، الآن هو حاسم طوال المباراة وتجده أيضاً حاضراً في المرحلة الدفاعية".
يرى كونتي أن هويلوند بدأ يصبح "مهيمناً" مع تطوره في الدوري الإيطالي: "هو لاعب صغير جداً، لا يزال يبلغ من العمر 22 عاماً فقط، ويمكنه التطور بشكل كبير، منذ انضمامه إلينا لأول مرة، تطور بالفعل ليصبح لاعباً مهيمناً في هذا الدور، لأنه بدأ يفهم المراكز الصحيحة التي يجب أن يتخذها، وكيفية حماية الكرة، ومتى يقترب لاستلامها أو يتراجع للخلف، إنه متواصل بشكل جيد جداً مع الفريق. في أسلوبي في كرة القدم، للمهاجمين دور مهم للغاية وخاص في النهج العام، وهو لديه هامش كبير لمزيد من التحسن".
كشف أحد أعضاء الدائرة المقربة من هويلوند، لوكا نيجرييلو، عن دوافعه مضيفاً: "عندما كنا نغلق العملية مع نابولي كان هناك حماس كبير. وصل راسموس قادماً من فترة معقدة في مانشستر يونايتد، لكنه لم ينظر أبداً لنابولي كمحطة مؤقتة أو خيار بديل. لقد وصل بجوع حقيقي، وبرغبة في العودة إلى أجواء اللعب. من حيث الشخصية هو قوي، وصلب، ويعرف ما يريد". "كونتي يمنحه الثقة ويجعله ينمو. راسموس يلعب، يخطئ، ويتعلم. لقد أصبح أكثر جوعاً وثباتاً في المستوى. إنه حرباء تتكيف مع ما يطلبه الفريق".
يلعب نابولي ضد لاتسيو يوم الأحد في إطار سعيه لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب. يحتل فريق كونتي المركز الثالث في الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين خلف المتصدر الحالي إنتر ميلان. سيتواجه الفريقان في 11 يناير عندما يتوجه هويلوند ورفاقه إلى ملعب "سان سيرو". فاز هويلوند بكأس السوبر الإيطالي هذا العام، وهو الآن يسعى جاهداً لتحقيق أول لقب كبير له في إيطاليا. وكان قد رفع كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الفترة التي قضاها في يونايتد، كما فاز بالدوري مع كوبنهاغن في موسم 2020-21.