هولندا ضد تركيا | جولر يحبط أمنية أردوغان .. وثغرة "النصف هولندي" تنهي حلم الذئاب!

هولندا تنهي رحلة تركيا وتقابل إنجلترا في نصف نهائي اليورو..

لم يعد هناك مكان للحصان الأسود، القائمة اكتملت بتأهل 4 من عمالقة الكرة الأوروبية، إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

المنتخب الهولندي أنهى حلم تركيا في استعادة أمجاد 2008، وقلب تأخره إلى فوز بنتيجة (2-1)، لتحجز كتيبة المدرب كومان، المقعد الأخير في نصف نهائي اليورو، وتضرب موعدًا مع إنجلترا، المتأهلة على حساب سويسرا بركلات الترجيح، فيما يلعب في القطب الآخر من دور الأربعة، منتخبا فرنسا وإسبانيا، في قمة من العيار الثقيل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة هولندا ضد تركيا، في ربع نهائي يورو 2024..