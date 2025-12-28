"زوجتي وأحفادي كانوا خائفين" .. مدرب جنوب إفريقيا يُهاجم تنظيم كأس الأمم ويُعلق: لا أشعر بأجواء البطولة!

يطمح المدير الفني بروس إلى قيادة منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق فوز حاسم على حساب زيمبابوي، في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، دون الدخول في حسابات معقدة قد تربك مسيرة الفريق في البطولة القارية.
وكان منتخب جنوب إفريقيا قد استهل مشواره في البطولة بصورة إيجابية، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب أنجولا بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، قبل أن يتعرض لخسارة صعبة أمام المنتخب المصري "الفراعنة" بهدف دون رد، في الجولة الثانية، في مباراة اتسمت بالندية والقوة حتى دقائقها الأخيرة.
ويحتل منتخب "بافانا بافانا" حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب المصري المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، في حين يأتي منتخبا أنجولا وزيمبابوي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ما يزيد من أهمية مواجهة جنوب إفريقيا المقبلة، حيث يكفيه تحقيق الفوز لضمان العبور رسميًا إلى الدور المقبل ومواصلة حلم المنافسة على اللقب القاري.