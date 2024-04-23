هنيئًا للعين لكن .. عفوَا الهلال ليس كالاتحاد وعضوا أصابع الندم على ضياع نجم الأهلي!

احتفلات عيناوية في الأراضي السعودية..

"الحلم السعودي تبخر والمعجزة الإماراتية تحققت".. هكذا يُمكن وصف قمة الهلال والعين الكبرى، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

العين الإماراتي حجز بطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي، على حساب الهلال السعودي، وبخمسة أهداف مقابل أربعة، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح الفريق الإماراتي في الفوز على أرضه ووسط جماهيره، بملعب "هزاع بن زايد"، بأربعة أهداف مقابل اثنين "ذهابًا"، قبل أن يخسر "إيابًا" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة (1-2).

وقبل هذه القمة الكبرى.. كان الجميع يرشح الزعيم الهلالي من أجل التأهل؛ نظرًا للفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، والصفقات الضخمة التي شهدتها الملاعب السعودية، في الصيف الماضي.

لكن.. على أرضية الملعب في مباراتي الذهاب والإياب، اختفت هذه الفوارق الفنية تمامًا؛ وتمكن نادي العين من تحقيق المعجزة الكبرى، وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي الحلم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تأهل العين إلى النهائي الآسيوي على حساب الهلال..