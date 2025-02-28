خاص | هنري : لامين يامال ليس ميسي وهذا الفريق هو الأقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا!

جلس GOAL مع المهاجم الفرنسي الأسطوري لمناقشة معركة دوري أبطال أوروبا بفضل حملة "No Lay's, No Game" الجديدة.

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هناك عامل X يحيط بتييري هنري والذي استمر معه بعد اعتزاله كلاعب مهاجم لامع وامتد إلى أيامه بعد اللعب.

كان الشخص الأكثر برودة في كرة القدم عندما تكون الكرة عند قدميه، وما زال الحال كذلك للعديد من الأسباب التي جعلته شخصية فريدة من نوعها.

عندما يتحدث، تستمع. تلك الهالة لا يمكن إنكارها أبدًا. العقل العادي لا يفهم كرة القدم بالطريقة التي يفعلها هنري ونظراؤه.

بالإضافة إلى التحليل والتدريب، يُعد هنري سفيراً لشريك وجبات خفيفة لدوري أبطال أوروبا، شركة Lay's، التي أطلقت مؤخرًا حملة جديدة، بدون Lay's، لا يوجد لعبة، تضم الفرنسي بالإضافة إلى نجمة برشلونة وإسبانيا الحالية أليكسيا بوتياس.

الفكرة الأساسية - "زحف Lay's" - هي أنهما يدخلان إلى حانة في ليلة دوري الأبطال، وإذا كانت تقدم Lay's، فسوف يبقون. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الموجودين في الحانة يفوتهم فرصة العمر لمشاهدة المباراة مع اثنين من الأساطير.

و في ميامي، يقوم الزميلان في برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز بجولة خاصة بهم في الحملة.

كان لدى GOAL الفرصة للتحدث إلى هنري للحديث عن دوري الأبطال لهذا الموسم، وفرص ناديه السابق آرسنال والمزيد.