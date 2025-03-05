هل يتغير القرار في الاستئناف؟ مفاجأة في رفض لجنة الانضباط لشكوى الوحدة ضد النصر

يبدو أن الملف لم يُغلق بعد!

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، "قرارها النهائي" في شكوى نادي الوحدة ضد النصر، على خلفية مباراة الفريقين، في دوري روشن للمحترفين، ولكن يبدو أن ذلك لن يُغلق هذا الملف!

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الوحدة قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق؛ بعد الخسارة (0-2) أمام النصر، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاءت شكوى الوحدة؛ بحجة تأخر وصول "حافلة" الفريق النصراوي إلى الملعب؛ وما نتج عنه من تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة.