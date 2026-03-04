"هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟" - مدرب أرسنال للكرات الثابتة نيكولاس جوفر يتعرض لهجوم مثير من صحيفة أجنبية بسبب "الضجة حول الركلات الركنية" في كرة القدم

ولدعم الفكرة الرئيسية للمقال، تم الاستشهاد بتصريحات حديثة لمدرب ليفربول آرني سلوت حول قلة المباريات الممتعة في الدوري الإنجليزي الممتاز. قال سلوت: "أولاً، عليك أن تتقبل الأمر. أعتقد أن هذا يحدث بشكل أساسي هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز. عندما أشاهد الدوريات الأخرى، لا أعتقد أن هناك تركيز كبير على الكرات الثابتة. إذا شاهدت مباراة في الدوري الهولندي، أرى أهدافًا يتم إلغاؤها وخطأً على حراس المرمى يتم احتسابه، وأقول: "واو، هذا فرق كبير". هنا، يمكنك أن تضرب حارس المرمى في وجهه تقريبًا، ولا يزال الحكم يقول: "استمر". هل يعجبني ذلك؟ قلبي كلاعب كرة قدم لا يحب ذلك. إذا سألتني، عندما أفكر في كرة القدم، أفكر في فريق برشلونة منذ 10 إلى 15 عامًا. كل مساء أحد، كنت تتمنى أن يلعبوا.

"الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تبعث على السرور، لكنها دائماً مثيرة للاهتمام لأنها تنافسية للغاية، وهذا ما يجعل هذا الدوري رائعاً، لأن هناك الكثير من التنافسية. يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر. لكن بصفتي شخصاً يحب مشاهدة كرة القدم دون الاهتمام بالفوز أو الخسارة، فقط من أجل الاستمتاع، أعتقد أن هناك فرقاً كبيراً بين الوضع الحالي والوضع قبل ثلاثة أو أربعة أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز".