هل مايكل أوليز هو أريين روبن الجديد؟ أسطورة بايرن ميونيخ يجري مقارنة مذهلة وسط ازدهار الشراكة بين الجناح والظهير الذي يشبه فيليب لام
لايمر وأوليس – ثنائي مثل لاهم وروبن
لأكثر من عقد من الزمان، كان الجناح الأيمن في ملعب أليانز أرينا مرادفاً للتفاهم التخاطري بين لاهم وروبن. منذ أن اعتزل هذا الثنائي الأسطوري كرة القدم، ظل بايرن ميونيخ في بحث دؤوب عن لاعب قادر على تكرار هذا المزيج المدمر من القوة الدفاعية والقدرة الهجومية المتميزة. في مقالته الأخيرة لـ Sky Sport، يشير أسطورة النادي لوثار ماتيوس إلى أن هذا البحث الطويل قد يكون قد وصل أخيرًا إلى نهايته. أعاد لايمر اختراع نفسه كظهير أيمن عالي الأداء تحت قيادة فينسنت كومباني، مما أدى إلى تكوين علاقة كهربائية مع أوليس.
كان الجناح الفرنسي بمثابة اكتشاف منذ وصوله إلى بافاريا، حيث كان يقطع إلى الداخل بقدمه اليسرى القاتلة بطريقة تشبه بشكل غريب ذروة روبن. مع تألق أوليس حاليًا في جدول الدوري الألماني - حيث سجل 13 هدفًا وقدم أكثر من 20 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم - فقد وجد الشريك المثالي في لايمر، الذي يوفر الأمان الدفاعي المطلق المطلوب للسماح لهذا المبدع المتميز بالتحرك بحرية.
وقال: "أصبح كونراد لايمر لاعبًا مهمًا جدًا في الدفاع. أعتقد أن الفريق قدم أسوأ أداء له في الثلاث أو الأربع مباريات التي خاضها بدونه. لايمر لاعب رائع في مركز الظهير الأيمن، وهو في الواقع ليس مركزه الأصلي، كما أنه يؤثر بشكل كبير في الهجوم. يشكل ثنائيًا مع مايكل أوليس، على غرار فيليب لام وأريين روبن".
المعضلة التعاقدية التي يواجهها بايرن
مع استمرار عقد لايمر حتى عام 2027، يقترب بايرن من المرحلة الحرجة التي يجب عليه فيها اتخاذ قرار بشأن تمديد عقده أو المخاطرة بانخفاض قيمته. تجبر هذه الحالة مجلس الإدارة على الموازنة بين الفائدة الكبيرة التي يقدمها المدافع ومكانته التجارية. على الرغم من أنه قد لا يبيع القمصان مثل المهاجمين البارزين، إلا أن ثباته لا يمكن إنكاره. ومع ذلك، يشير الخبير إلى أنه في الواقع القاسي لسوق الانتقالات، يقع لايمر في فئة مختلفة عن "اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم" في النادي.
"من الواضح أن رحيله سيكون خسارة، لكن سيكون من الأسهل تعويضه مقارنة بقادة مثل هاري كين وجوشوا كيميش ودايوت أوبامكانو"، اعترف الأسطورة. "كما وقع ألفونسو ديفيز عقدًا جديدًا جيدًا منذ بعض الوقت، وأنا أتفهم أن لايمر يريد الترقي في هيكل الرواتب".
هيكل الأجور يسبب صداعًا للبافاريين
أصبحت طاولة المفاوضات في بايرن ميونيخ مكانًا معقدًا في السنوات الأخيرة. لقد ولت إلى حد كبير أيام إخفاء تفاصيل الرواتب خلف الأبواب المغلقة، حيث تتسرب المعلومات بشكل متكرر لتكشف عن رواتب النادي للجمهور وغرفة الملابس. وقد تسببت هذه الشفافية في صداع كبير للمدير ماكس إيبرل، المكلف بمهمة تقليص الميزانية المتضخمة مع الحفاظ على الانسجام بين نجوم الفريق ذوي الأنا المتضخمة.
"قبل خمس أو ست سنوات، بدأت أرقام الرواتب تتسرب. منذ ذلك الحين، أصبح الجميع يعرف ما يكسبه الآخرون. يتقدم اللاعبون ويقولون: 'لماذا يتقاضى هو راتباً أعلى مني؟'"، أوضح الأسطورة بشأن المناخ السائد في غرفة الملابس الحديثة. "لم يجعل ذلك الأمور أسهل على بايرن ميونيخ، وهذه هي الصعوبة التي يواجهها ماكس إيبرل الآن. لكنني أعتقد أن كوني لايمر يحظى بنفس التقدير الذي يحظى به لاعب يكسب خمسة أو ستة أو سبعة ملايين أكثر".
لماذا يجب على لايمر أن يغير ناديه؟
على الرغم من إمكانية الحصول على راتب أعلى في الخارج، تشير الحكمة السائدة إلى أن أفضل خطوة لليمر هي البقاء في مكانه. فهو يتمتع بميزة نادرة في ميونيخ: علاقة وثيقة مع القيادة الرياضية. تعود علاقته بالمدير الرياضي كريستوف فرويند إلى الفترة التي قضياها معًا في ريد بول سالزبورغ، مما خلق طبقة من الثقة يصعب تكرارها في أي مكان آخر. علاوة على ذلك، أدى وصول كومباني إلى إحياء الأجواء في النادي، مما جعل ميونيخ وجهة للمتعة بالإضافة إلى الفوز بالبطولات.
"لماذا يختار الذهاب إلى الخارج مقابل نصف مليون أو مليون إضافية، حيث سيتعين عليه أولاً الاستقرار وإثبات نفسه مرة أخرى؟" سأل الخبير، متسائلاً عن منطقية الانتقال. "في فنسنت كومباني، لديه مدرب يدعم لاعبيه ويغرس فيهم أهمية الاستمتاع. لاعب كرة القدم المحترف... يستمتع باللعب في نادٍ يسوده المرح والزمالة، ويفوز بالألقاب. كل ذلك متوفر في نادي بايرن ميونيخ".
