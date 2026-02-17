هل مايكل أوليز هو أريين روبن الجديد؟ أسطورة بايرن ميونيخ يجري مقارنة مذهلة وسط ازدهار الشراكة بين الجناح والظهير الذي يشبه فيليب لام

لأكثر من عقد من الزمان، كان الجناح الأيمن في ملعب أليانز أرينا مرادفاً للتفاهم التخاطري بين لاهم وروبن. منذ أن اعتزل هذا الثنائي الأسطوري كرة القدم، ظل بايرن ميونيخ في بحث دؤوب عن لاعب قادر على تكرار هذا المزيج المدمر من القوة الدفاعية والقدرة الهجومية المتميزة. في مقالته الأخيرة لـ Sky Sport، يشير أسطورة النادي لوثار ماتيوس إلى أن هذا البحث الطويل قد يكون قد وصل أخيرًا إلى نهايته. أعاد لايمر اختراع نفسه كظهير أيمن عالي الأداء تحت قيادة فينسنت كومباني، مما أدى إلى تكوين علاقة كهربائية مع أوليس.

كان الجناح الفرنسي بمثابة اكتشاف منذ وصوله إلى بافاريا، حيث كان يقطع إلى الداخل بقدمه اليسرى القاتلة بطريقة تشبه بشكل غريب ذروة روبن. مع تألق أوليس حاليًا في جدول الدوري الألماني - حيث سجل 13 هدفًا وقدم أكثر من 20 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم - فقد وجد الشريك المثالي في لايمر، الذي يوفر الأمان الدفاعي المطلق المطلوب للسماح لهذا المبدع المتميز بالتحرك بحرية.

وقال: "أصبح كونراد لايمر لاعبًا مهمًا جدًا في الدفاع. أعتقد أن الفريق قدم أسوأ أداء له في الثلاث أو الأربع مباريات التي خاضها بدونه. لايمر لاعب رائع في مركز الظهير الأيمن، وهو في الواقع ليس مركزه الأصلي، كما أنه يؤثر بشكل كبير في الهجوم. يشكل ثنائيًا مع مايكل أوليس، على غرار فيليب لام وأريين روبن".