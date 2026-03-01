Getty
هل سيواجه كيليان مبابي مانشستر سيتي؟ ريال مدريد يعلن عن آخر مستجدات الإصابات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يترقب حالة مبابي البدنية
الهدف الأساسي للطاقم الفني هو ضمان عودة مبابي بكامل لياقته البدنية، بدلاً من التعجيل بعودته والمخاطرة بإصابة طويلة الأمد. هناك رغبة واضحة داخل النادي لتجنب أي هشاشة قد تعيق أدائه خلال المرحلة الحاسمة من الموسم. مع أنظار عالم كرة القدم موجهة نحوه، ظل النادي حذراً بشأن تحديد موعد نهائي لعودة نجمه الصيفي، واختار بدلاً من ذلك التركيز على تقدمه اليومي خلف الكواليس في فالديبيباس.
سباق دوري أبطال أوروبا ضد الزمن
في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة الدوري الإسباني ضد خيتافي في نهاية الأسبوع، تطرق مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا إلى المخاوف المتزايدة بشأن حالة مبابي. وعندما سُئل عما إذا كان المهاجم سيكون جاهزًا لقيادة الهجوم ضد فريق بيب جوارديولا، ظل أربيلوا غامضًا ولكنه كان واضحًا بشأن النهج الحالي للطاقم الطبي. "مبابي ودوري أبطال أوروبا؟ سنأخذ الأمر يومًا بيوم"، أوضح أربيلوا خلال مؤتمره الصحفي. "الأمر يتعلق بمعرفة كيف يشعر. في الوقت الحالي، من الأفضل عدم تحديد أي مواعيد نهائية، نريد أن نرى كيف يشعر وسنقرر بناءً على ذلك".
وأوضح موقف النادي من الإصابة قائلاً: "نحن على دراية تامة بما يحدث له. نريده أن يتعافى من هذه المشاكل حتى يعود بثقة".
كما تطرق أربيلوا إلى سبب عدم حضور مبابي إلى ملعب برنابيو لدعم زملائه خلال المباراة الأخيرة ضد بنفيكا. وسارع المدرب إلى نفي أي شائعات عن وجود خلافات، قائلاً ببساطة: "لم يكن حاضراً لأنه حصل على إذن من مدربه".
أربيلوا يتطلع إلى مواجهة مانشستر سيتي
بينما لا يزال التركيز منصبًا على مبابي، فإن قرعة دوري أبطال أوروبا قد ألقت بظلالها على العاصمة الإسبانية. وقد أوقعت القرعة ريال مدريد مرة أخرى في مواجهة مانشستر سيتي، في صدام بين العمالقة أصبح من الكلاسيكيات الحديثة في المسابقات الأوروبية. وأعرب أربيلوا عن حماسه لهذه المواجهة، معترفًا بأن هذه المباريات هي التي تحدد إرث النادي. وقال: "ستكون مواجهة مثيرة. إنها مواجهة يحبها جماهير ريال مدريد وبرنابيو كثيرًا. عندما يحين الوقت، سنستعد لها بأقصى ما نستطيع".
عودة رودريغو
في حين أن غياب مبابي يمثل ضربة قوية، إلا أن ريال مدريد حصل على دفعة معنوية بعودة رودريغو إلى كامل لياقته البدنية. ومن المتوقع أن يلعب المهاجم البرازيلي دورًا حيويًا في الأسابيع المقبلة، ليملأ الفراغ الذي خلفه شريكه في الهجوم.
وقال أربيلوا عن رودريغو: "لا بد أنه مهم جدًا. كان كذلك بالفعل قبل الإصابة. يمكن أن يكون حاسمًا وأساسيًا، فقد أظهر جودته لسنوات عديدة وما يمكن أن يقدمه في المراكز الهجومية الثلاثة. إنه لاعب متكامل وصعب الدفاع ضده. سيمنحنا العديد من الاحتمالات. كنت متشوقًا لعودته".
بناء الزخم للمرحلة النهائية
على الرغم من انشغاله بدوري أبطال أوروبا، يجب على ريال مدريد أولاً أن يركز على مسؤولياته المحلية، بدءاً من مواجهة فريق خيتافي القوي. أبدى أربيلوا احتراماً كبيراً لنظيره خوسيه بوردالاس، مشيراً إلى الانضباط الدفاعي الذي يجعل من خيتافي خصماً صعباً للغاية. وأشاد أربيلوا قائلاً: "إنه يجعل الفرق تلعب بأسلوبه الخاص". "على الرغم من عدم امتلاكه الكرة كثيرًا، إلا أن فرقه تدافع بشكل جيد للغاية. إنه مدرب جيد للغاية وهذا أفضل ما يمكن أن يقال عن مدرب. نحن بخير. نحن متحمسون للغاية، ونعلم صعوبة مواجهة فريق يدربه مدرب عظيم يعرف كيف يحصل على أفضل ما في فريقه. نحن مركزون للغاية ولدينا رغبة كبيرة".
