"هل تغير رأيكم الآن؟" .. كأس العرب وسيلة النصراويين لإسعاد كريستيانو رونالدو!

انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوي يناير 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي إثر خلافات كبيرة خرجت للعلن خلال مقابلته الشهيرة المثيرة مع الإعلامي بيرس مورجان.

الهلال كان المبادر بالتفاوض مع رونالدو، حسب عديد المصادر وحديث رئيسه السابق فهد بن نافل، لكن إيقافه عن القيد بسبب قضية محمد كنو قيّد يديه ومنعه من مواصلة الطريق نحو ضم اللاعب، ليتقدم النصر ويحسم الصفقة لصالحه. هذا الأمر نفاه مسلي آل معمر، رئيس النصر السابق، مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ناديه كان البادئ في المفاوضات مع النجم البرتغالي صيف 2022.

عمومًا، رحلة رونالدو مع النصر ازدحمت باللحظات السعيدة والمحبطة، وقد حفلت بالأرقام القياسية، لكن اللاعب لم يستطع الفوز بأي لقب رسمي مع ناديه، إذ خسر جميع البطولات المحلية والقارية التي نافس فيها.

بطولة واحدة فاز بها رونالدو مع النصر، هي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والتي أقيمت في السعودية صيف 2023 وشهدت فوز النصر على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

النصراويين يُصرون على أنها بطولة رسمية معترف بها عالميًا، لكن المنافسون يرون أنها مجرد بطولة ودية تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم، ورغم اعتراف فريق توثيق البطولات مؤخرًا بالبطولة واعتبارها ضمن بطولات النصر، إلا أن الجدل مازال مستمرًا.