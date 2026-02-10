هل أصبح يونايتد ستراند مليونيراً؟ فرانك إيليت، مشجع مانشستر يونايتد، يتحدث عن أرباحه من حيلة نمو الشعر التي انتشرت على نطاق واسع

بدأت حملة يونايتد ستراند نتيجة لتقلب أداء الشياطين الحمر على مدار العام الماضي تقريبًا. في أكتوبر 2024، تعهد بعدم قص شعره مرة أخرى حتى يفوز يونايتد بخمس مباريات متتالية، وأصبح خلال تلك الفترة نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر صورًا لتحديثات شعره بينما كان فريقه المفضل يعاني على أرض الملعب.

لم يتمكن المدير الفني السابق روبن أموريم من تحقيق نتائج متسقة لفريقه، حيث كانت أطول سلسلة انتصارات له هي ثلاث مباريات متتالية في فترتين منفصلتين. تم إقالته في يناير من هذا العام، وتولى مايكل كاريك منصب المدير الفني المؤقت للنادي حتى نهاية الموسم بعد أن أشرف دارين فليتشر على مباراتين بصفته مدربًا مؤقتًا.

حقق كاريك سلسلة انتصارات من أربع مباريات، وحقق انتصارات ملحوظة على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين له قبل فوزه الدرامي 3-2 على فولهام وفوزه السهل 2-0 على توتنهام هوتسبير بعد طرد كريستيان روميرو بالبطاقة الحمراء. سيعود مانشستر يونايتد إلى الملاعب مرة أخرى مساء الثلاثاء عندما يواجه وست هام يونايتد في ملعب لندن، وسيعني الفوز أن مشجعه الشهير سيحصل على أول قصة شعر له منذ أكثر من 15 شهرًا.