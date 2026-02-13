هل انتهى ذعر كيليان مبابي؟ نجم ريال مدريد يعود إلى التدريبات رغم مخاوف من إصابة في الركبة، بينما يستهدف هداف الدوري الإسباني مباراة ريال سوسيداد

كان الفائز بكأس العالم غائبًا عن التدريبات خلال اليومين الماضيين، مما أثار مخاوف من أن مشكلة متكررة في الركبة ستبعده عن الملاعب خلال فترة حاسمة من الموسم. ومع ذلك، فإن عودته إلى التدريبات التكتيكية الجماعية تشير إلى أن الألم في ركبته اليسرى قد خفّ بما يكفي لكي يتم تضمينه في خطط ألفارو أربيلوا لعطلة نهاية الأسبوع.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان مسؤولو ريال مدريد في حالة توتر بعد أن اضطر مبابي إلى البقاء في صالة الألعاب الرياضية يومي الأربعاء والخميس. ونظراً لاعتماده على سرعته الفائقة، فإن أي التهاب في المفصل يعالج بحذر شديد من قبل الطاقم الطبي. على الرغم من عدم وجود تقرير طبي رسمي يوضح تفاصيل الإصابة، فإن مشهد المهاجم وهو يتدرب مع أخصائيي العلاج الطبيعي يشير إلى أنه كان بعيداً عن الجاهزية للمباريات قبل 48 ساعة فقط.

عودة مبابي إلى الملعب يوم الجمعة تعتبر اختبارًا نهائيًا للياقته البدنية. في حين أن أولوية النادي تظل الحفاظ على صحته استعدادًا لمباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد بنفيكا، فإن رغبة مبابي في قيادة الهجوم في المسابقة المحلية دفعته على ما يبدو إلى العودة للمنافسة في مباراة السبت على أرضه.