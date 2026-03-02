هل "المرعب" ويليام ساليبا مقوم بأقل من قيمته؟ أسطورة أرسنال مارتن كيون يثني على المدافع "الحارس الليلي" لحفاظه على أمان الغانرز في سعيهم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يعود أرسنال إلى الملاعب مساء الأربعاء برحلة إلى برايتون آند هوف ألبيون، بينما يستضيف منافسه على اللقب مانشستر سيتي نوتنغهام فورست في وقت لاحق من نفس اليوم - وهي مناسبة نادرة يلتقي فيها الفريقان الكبيران في نفس الوقت. لم يخسر الغانرز في ملعب أميكس منذ يونيو 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من "مشروع إعادة الانطلاق" أثناء إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا. لكن كيون حذر من التهديد الذي يشكله فريق سيغالز.

"كانوا في مأزق صغير، أليس كذلك، برايتون. كانوا في سلسلة نتائج سيئة، أليس كذلك؟ لذا، من المثير للاهتمام أن [جيمس] ميلنر ينضم إلى الفريق الآن ليعيد الاستقرار إليه، بصفته لاعبًا مخضرمًا. إنهم يستعيدون مستواهم في الوقت غير المناسب لأرسنال، حقًا. [أنا] لست خائفًا، لكنني أحترم ما حققوه"، أضاف كيون، قبل أن يخلص إلى أن اللعب في نفس وقت مانشستر سيتي سيكون مفيدًا لأرسنال.

"أعتقد أنه في الواقع نوع من الضغط المتساوي. إذا كانوا يلعبون في نفس اليوم قبلك، لم أحب ذلك أبدًا. إذا كان ذلك بعد 24 ساعة كاملة، كما سمعنا في آخر مباراتين، أعتقد أنه يمكنك أن تكون واضحًا في ذهنك بشأن ما تفعله، واستعداداتك. لذا، فإن وضعهم في مباراتين متتاليتين هو... كما تعلم، تحاول وسائل الإعلام إطالة الأمر. أعتقد أن الوضع مثير للاهتمام عندما يلعبون في ملعب آخر قريب".

