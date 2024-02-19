هزيمة جديدة لرونالدو أمام ميسي.. أكثر اللاعبين تحقيقًا لجائزة رجل المباراة!

الأرقام تحسم صراع الأفضل!

حسم أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي "صراع الأفضل على الإطلاق" مع منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي استمر لأكثر من 15 عامًا، تحطمت خلاله كل الأرقام التاريخية سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.

ويرى كثيرون ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، نظرًا لتفوقه على جميع الأساطير في الألقاب الجماعية والفردية، بما فيهم رونالدو نفسه (5 كرات ذهبية)، وذلك عقب تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم في 2022.

ونشرت شبكة "ThePopFoot" عبر حسابها على منصة إكس إحصاءات جديدة تبرز التفوق الكاسح لليو على كريستيانو، وكل لاعبي العصر الحديث.

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وحسب البيانات، فإن ميسي هو أكثر اللاعبين حصولًا على جائزة رجل المباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى، منذ بدء تحليل البيانات في 2009.

ونستعرض في هذا التقرير أفضل 10 لاعبين في نسبة الحصول على جائزة رجل المباراة آخر 15 عامًا: