"هل هربت وغابت عنك الشجاعة أم ظلمك الناقل؟" .. رسالة حادة لفهد سندي بعد تصرفه في ريمونتادا الاتحاد أمام الخليج
الاتحاد يتعادل مع الخليج
قلب فريق الاتحاد الطاولة في واحدة من أكثر مباريات دوري روشن السعودي إثارة هذا الموسم، بعدما حوّل تأخره بأربعة أهداف إلى تعادل دراماتيكي (4-4) أمام مضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.
بداية المباراة جاءت صادمة لجماهير الاتحاد، حيث فرض الخليج سيطرته المطلقة منذ الدقائق الأولى، وافتتح التسجيل عن طريق النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة 14، قبل أن يضيف اليوناني كوستاس فورتونيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و37 — أحدهما من ركلة جزاء — لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
وزادت معاناة الاتحاد بطرد لاعبه البرازيلي فابينيو تفاريس في الدقيقة 32، ليُكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ما جعل المهمة تبدو شبه مستحيلة. ومع بداية الشوط الثاني، واصل الخليج اندفاعه الهجومي وأضاف كينج الهدف الرابع في الدقيقة 47، لترتفع النتيجة إلى (4-0)، وسط اعتقاد الجميع بأن النقاط الثلاث أصبحت في طريقها للفريق المضيف.
لكن روح الاتحاد لم تعرف الاستسلام. فقد أشعل الفرنسي موسى ديابي المباراة من جديد بتقليص الفارق بهدفين في الدقيقتين 51 و86، بعد تمريرات متقنة من حسام عوار ومهند الشنقيطي. ومع دخول الوقت بدل الضائع، بدأ سيناريو الريمونتادا المذهلة، حين سجّل الألباني ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة 90+6، قبل أن يفجّر فيصل الغامدي المدرجات بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+8، ليقتنص الاتحاد نقطة ثمينة في واحدة من أكثر المباريات جنونًا هذا الموسم.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفريقين إلى 11 نقطة لكل منهما، مع تفوق الخليج بفارق الأهداف. كما واصل الفريق الشرقي عجزه عن تحقيق أي فوز على الاتحاد في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، إذ التقى الطرفان 13 مرة، فاز الاتحاد في 8 منها، مقابل 5 تعادلات دون أي انتصار للخليج.
ويستعد الاتحاد لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في ديربي جدة المشتعل ضمن الجولة الثامنة، فيما يسعى الخليج لتعويض فقدان نقطتين ثمينتين عندما يحل ضيفًا على الحزم في مباراة يأمل فيها استعادة نغمة الانتصارات.
تصرف سندي ورسالة البكيري
كاميرات الناقل الرسمي، قنوات ثمانية، لمباريات دوري روشن السعودي لم تُظهر أي رد فعل من جانب فهد سندي، رئيس الاتحاد، خلال عودة الفريق المذهلة بالنتيجة من 4-0 إلى 4-4، وهو ما أثار عدة تساؤلات عن الرئيس وإن كان قد تابع تلك الريمونتادا من جانب فريقه في المدرجات أم غادر الملعب بعد التأخر بأربعة أهداف دون رد.
الإعلامي محمد البكيري أثار هذه النقطة موجهًا رسالة حادة إلى الرئيس متسائلًا خلالها عن مكان وجوده وقت عودة الاتحاد في النتيجة، ومتهمًا إياه، حال صحت الأقاويل المنتشرة حول هروبه الملعب بعد تقدم الخليج برباعية، بالجُبن وعدم التحلي بالشجاعة التي تحلى بها نجوم العميد وجمهوره.
حيث كتب عبر منصة إكس "هل هرب فهد سندي؟ منذ الأمس وحتى اليوم، شاهدت جميع اللقطات التي بثّها الناقل الرسمي، إضافةً إلى ما نشره الحاضرون في الملعب من إعلاميين ومشاهير، وتساءلت: هل يُعقل أن مباراةً تاريخية بأحداثها لم تُظهر القناة خلالها سوى الاحتفالات الجنونية لرئيس وإدارة نادي الخليج بعد الهدف الرابع، دون أن تُرصد أي لقطة لرئيس نادي الاتحاد أثناء أهداف فريقه؟!".
تابع "هل ظلمه الناقل وكل من حضر بتجاهل أي تفاعل له مع السيناريو الإعجازي لنمور الاتحاد؟ أم أن ما يُقال صحيح، بأنه غادر الملعب مبكرًا بعدما وصلت النتيجة القاسية إلى 4-1، ولم يقف وقفة الشجعان كما فعل اللاعبون والجمهور الذين واصلوا القتال لاستعادة هيبة اتحادهم البطل؟ أجبنا يا رئيس، أخرس من يقول ذلك عنك، أليس كذلك؟".
الظهور الوحيد لسندي
البكيري عاد في تغريدة أخرى ونوه إلى أن الظهور الوحيد لسندي خلال اللقاء أبرزه الإعلامي علاء سعيد، وقد كان عند دخول الرئيس إلى أرض الملعب رفقة مدير علاقات النادي، علي القرني، بداية المباراة.
وقد أتبع التغريدة بجملة "طمنا عليك يا ريس"، مع الإشارة لحساب سندي على منصة إكس.
موسم الاتحاد 2025-26
شهد فريق الاتحاد انطلاقة متقلبة خلال الموسم الرياضي 2025-2026، إذ تباينت نتائجه بين البطولات المحلية والقارية، ما جعل جماهيره تعيش حالة من الترقب والقلق في بعض الفترات، قبل أن تبدأ مؤشرات العودة للظهور مؤخرًا.
بدأ "العميد" موسمه بخيبة أمل مبكرة، بعدما خسر لقب كأس السوبر السعودي في الدور نصف النهائي أمام النصر بنتيجة 1-2، في مواجهة لم يظهر خلالها الفريق بالشكل المنتظر، لتتبدد أحلامه في الظفر بأول ألقاب الموسم، وتبدأ التساؤلات حول جاهزية الفريق للمنافسة على بقية البطولات.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، مرّ الاتحاد بمراحل متفاوتة في الأداء والنتائج، حيث خاض ست مباريات حتى الآن، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين، جاءت الأولى أمام النصر في الجولة الرابعة، والثانية أمام الهلال في الجولة السادسة. هذه النتائج المتذبذبة أثارت علامات استفهام حول مدى انسجام الفريق مع فلسفة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو، خاصة بعد التغييرات العديدة التي شهدتها التشكيلة الأساسية.
أما على الصعيد الآسيوي، فلم تكن البداية موفقة، إذ تلقى الاتحاد خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، ما وضعه تحت ضغط كبير منذ الجولتين الأوليين. غير أن الفريق استعاد شيئًا من بريقه في الجولة الثالثة عندما حقق فوزًا عريضًا على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ليعيد الأمل لجماهيره في إمكانية المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أظهر الاتحاد وجهًا مختلفًا وأكثر شراسة، بعدما أقصى النصر من دور الـ16 في واحدة من أكثر المواجهات إثارة، ليحجز مقعده في ربع النهائي.
ومع ذلك، لم يخلُ مشواره من الدراما، إذ شهدت مباراته الأخيرة أمام الخليج تعادلًا مثيرًا (4-4) بعدما كان متأخرًا بأربعة أهداف كاملة، ليقدّم واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ النادي الحديث.
ورغم البداية المتذبذبة، يبقى الأمل قائمًا لدى الجماهير الاتحادية بأن تكون هذه العودة في النتائج مؤشرًا على مرحلة جديدة أكثر استقرارًا تحت قيادة كونسيساو، خاصة مع اقتراب ديربي جدة المرتقب أمام الأهلي في دوري روشن السعودي، والذي قد يشكّل نقطة تحول حقيقية في مسار موسم الاتحاد إذا نجح في حسمه لصالحه.