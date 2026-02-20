"هراء!" - أنتوني جوردون يرد على شائعات انتقاله إلى أرسنال وليفربول بعد تألقه مع نيوكاسل

ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها جوردون نفسه في قلب التكهنات. فقد تمت مناقشة عودته إلى جذوره في ميرسيسايد بعد 18 شهراً فقط من إتمام انتقاله إلى سانت جيمس بارك في يناير 2023 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار).

نشأ جوردون، خريج أكاديمية إيفرتون، كأحد مشجعي ليفربول ولم يخفِ أبدًا رغبته في ارتداء القميص الأحمر الشهير، بعد أن تم تسريحه من النادي العملاق الذي يتخذ من أنفيلد مقراً له في سن 11 عامًا.

وقد اعترف سابقًا أن فشل انتقاله إلى ميرسيسايد في عام 2024 - وهو الصيف الذي شارك فيه في أول بطولة كبرى له كلاعب دولي - أربكه وجعله يبحث عن استراحة من ضغوط كرة القدم الاحترافية.

قال جوردون لصحيفة ديلي ميل: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لي لأنني، أولاً، كنت أشارك في بطولة أمم أوروبا، والتي كانت مروعة بالنسبة لي من الناحية النفسية. كنت هناك لكنني لم أكن ألعب. ثم كان هناك موضوع الانتقال. مع قواعد الربح والاستدامة (PSR)، اعتقدت أنني سأغادر في مرحلة ما من فترة الانتقالات. لكن ذلك لم يحدث. كان عليّ أن أستوعب فكرة [الانضمام إلى ليفربول] في البداية، ثم كان من الصعب عليّ أن أستوعبها مرة أخرى [عندما لم يحدث ذلك]. أنا بشر. الأمر صعب حقًا".