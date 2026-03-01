Getty Images Sport
"هذه ليست ركلة جزاء!" - أوليفر غلاسنر يقترح أن الحكم منح مانشستر يونايتد "مكافأة أولد ترافورد" بقراره الحرج بركلة جزاء ضد كريستال بالاس
غلاسنر يشكك في قرار ركلة الجزاء الحاسمة
جاءت نقطة التحول في المباراة في الشوط الثاني، مما أثار جدلاً كبيراً وأثار غضب مدرب الفريق الضيف. بدا أوليفر غلاسنر محبطاً بشكل واضح من سلسلة الأحداث التي أدت إلى طرد ماكسنس لاكروا مباشرةً بسبب ارتكابه خطأً كآخر مدافع على ماتيوس كونها، والركلة الجزائية التي تلت ذلك والتي سمحت في النهاية للمضيفين بالعودة إلى المباراة التي كانت متكافئة للغاية.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، لم يتردد مدرب بالاس في تقييمه الصريح لمعايير التحكيم. وقال غلاسنر: "البطاقة الحمراء غيرت المباراة تمامًا. أعتقد أنها قرار صعب للغاية. المخالفة بدأت خارج منطقة الجزاء. كونها ذكي جدًا لانتظار دخوله منطقة الجزاء والسقوط".
يصف القرار بـ"مكافأة أولد ترافورد"
واصل المدرب النمساوي تحليل اللحظة الدفاعية المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنه حتى لو كان الفاول مبررًا تمامًا، فإن الموقع الدقيق للمخالفة جعل قرار ركلة الجزاء غير صحيح بشكل أساسي. وأقر بأن الوضع الدفاعي كان معقدًا بلا شك بالنسبة للحكام في الوقت الفعلي، لكنه ظل مصممًا على أن فريقه المتعثر قد تعرض لظلم شديد بسبب القرار النهائي.
وفي معرض شرحه للضغط الذي واجهه حكام المباراة، ذهب غلاسنر إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الأجواء المهيبة الفريدة في الملعب التاريخي لعبت دورًا لا شعوريًا في عملية التفكير لدى الحكم. وأوضح بحماس: "هناك عدة مواقف مختلفة يجب الحكم عليها، لكنني ما زلت أشعر أن القرار خاطئ. هذه ليست ركلة جزاء، ربما تكون بطاقة حمراء لخطأ خارج منطقة الجزاء. لكن الخطأ بدأ خارج منطقة الجزاء. ربما يكون هذا نوعًا من ميزة أولد ترافورد".
فرنانديز وسيسكو يكملان العودة
بدأ بعد الظهر في الواقع بإحباط واضح لمشجعي الفريق المضيف، حيث تقدم إيجلز بشكل غير متوقع في وقت مبكر بهدف سجله لاكروا، مما هدد بشكل خطير بإفساد الأجواء في مسرح الأحلام. ومع ذلك، تغيرت الأوضاع بشكل كبير في الشوط الثاني عندما تعرض كونها للعرقلة داخل منطقة الجزاء، مما أدى إلى طرد لاكروا ومهد الطريق لفيرنانديز لتسجيل هدف التعادل بسهولة من ركلة جزاء بلمسة هادئة.
ثم سرعان ما تحول صانع الألعاب البرتغالي إلى صانع الأهداف، حيث قدم تمريرة رائعة لبنيامين سيسكو الذي سجل هدف الفوز بضربة رأس بارعة ليضمن فوزًا مهمًا بنتيجة 2-1. هذا النتيجة الحاسمة رفعت مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر أرسنال و8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما ظل كريستال بالاس في المركز 14 برصيد 35 نقطة.
استمرار سلسلة الانتصارات المثيرة للإعجاب في الدوري
هذا الانتصار الأخير يضيف فصلاً إيجابياً آخر إلى عودة مانشستر يونايتد الرائعة على الصعيد المحلي تحت قيادة مايكل كاريك. أظهر الشياطين الحمر صمودًا كبيرًا وحسموا انتصارات حاسمة في الدوري ضد فرق قوية مثل مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام، إلى جانب انتصارات صعبة ومثيرة على فولهام وإيفرتون والآن كريستال بالاس. وقد ساهمت هذه السلسلة من المباريات الشتوية الصعبة للغاية، التي خاضها الفريق ببراعة دون أن يتكبد أي هزيمة في الدوري، في ترسيخ مكانته ضمن المراكز الأربعة الأولى واستعادة الثقة الكبيرة بين مشجعي أولد ترافورد المتحمسين.
