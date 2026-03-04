"هذا يزعجني!" - ساندرو تونالي يشيد بجوردان بيكفورد لإنقاذه "رائع" الذي حرمه من "أحد أفضل التسديدات في حياتي" في خسارة نيوكاسل بفارق ضئيل أمام إيفرتون

بالإضافة إلى التزاماته مع ناديه، يركز تونالي بشكل كبير على المباريات الحاسمة للمنتخب الإيطالي في نهاية مارس. سيواجه المنتخب الإيطالي أيرلندا الشمالية في ما قد يكون أول مباراتين فاصلة، في محاولة لتجنب تكرار كوارث تصفيات كأس العالم 2018 و2022. لكن تونالي يتقبل التوتر، قائلاً إن الوصول إلى هذه المباريات الحاسمة في أفضل حالة بدنية وعقلية هو الجمال الحقيقي لكرة القدم الدولية.

وأضاف: "ستكون واحدة من أهم المباريات بالنسبة لنا، وعلينا أن نلعب بشكل مثالي. هناك ضغط، لكنني أركز على الجانب الإيجابي، وهذا هو جمال كرة القدم: علينا أن نصل إلى تلك اللحظة بنسبة 100٪ ونلعب كما نعرف".

كان تعيين جينارو جاتوزو مدربًا لإيطاليا أمرًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لتونالي، الذي نشأ وهو يعشق لاعب ميلان السابق. وقال عن مدرب الأزوري: "تناولنا العشاء في لندن، وقضينا وقتًا رائعًا لأننا لم نر بعضنا منذ نوفمبر: من الجيد دائمًا أن نجتمع معًا لفترة خارج كرة القدم". "استمتعنا وتحدثنا عن أشياء كثيرة. كانت لحظة مختلفة عن المعتاد.

أعتقد أنه كان الشخص الذي استطاع أن يغرس الكثير في داخلي، حتى عندما لم أكن أعرفه. عندما كان يلعب، على سبيل المثال، كنت أستفيد منه في ما أحبه. التعرف عليه سمح لي بالتواصل مع شخص حقيقي، إذا أراد أن يقول لك شيئًا، لا يتردد في ذلك. وهذا أمر جيد جدًا لنا: نحن بحاجة إلى أشخاص يقولون لنا الأشياء في وجوهنا ويستطيعون أن يضربونا على وجوهنا عندما لا تسير الأمور على ما يرام. لقد التقينا بمدرب أعطانا الكثير، ويعطينا الكثير، وسيعطينا المزيد. ليس ذلك فحسب، بل إنه وموظفوه سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف".