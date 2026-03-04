Getty Images Sport
"هذا يزعجني!" - ساندرو تونالي يشيد بجوردان بيكفورد لإنقاذه "رائع" الذي حرمه من "أحد أفضل التسديدات في حياتي" في خسارة نيوكاسل بفارق ضئيل أمام إيفرتون
اعتقد لاعب ميلان السابق أنه أنقذ نقطة بهدف متأخر بينما كان فريقه يبحث عن التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة في سانت جيمس بارك، لكن حارس مرمى إنجلترا الأول تصدى للكرة بتدخل رائع.
وفي تعليقه على المباراة والتصدي المحدد الذي حرمه من التسجيل، اعترف تونالي لـ Sky Sport Insider أن جودة التصدي لا تزال عالقة في ذهنه. "نعم، كان التصدي رائعًا! هذا يزعجني قليلاً، لكن في النهاية عندما يقوم لاعب بعمل رائع، عليك أن تخبره بذلك. لا داعي للتحايل. لقد أعربت له عن إعجابي فورًا بعد المباراة: لقد قام بعمل نادر الحدوث. ربما كانت تلك واحدة من أفضل التسديدات في حياتي، وكانت بالتأكيد أفضل تصدي لي. الجميل في الأمر هو أنك تجد في كل مباراة لاعبًا يثير إعجابك. هذه هي الميزة الحقيقية للدوري الإنجليزي الممتاز"، أوضح لاعب الوسط.
تونالي يستعد لشهر مارس المزدحم
وفقًا لتونالي، فإن هذه اللحظة تجسد بشكل مثالي الطبيعة القاسية والنخبوية للدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضح أن كل منافس في الدوري يمتلك لاعبين قادرين على صنع لحظات سحرية، مما يعني أنه لا يمكن الاستهانة بأي فريق. وأضاف: "كل فريق تلعب ضده، حتى لو كنت لا تعرف جميع لاعبيه، تكتشف أن لديهم ميزاتهم الخاصة". لا ينبغي الاستهانة بأحد. ثم، عندما تلعب ضد الفرق الكبيرة وتجد نفسك في مواجهة لاعب مثل هالاند أو دي بروين في ذروة عطائه العام الماضي، لاعبين قادرين على تغيير مجرى المباراة في دقيقة واحدة، فإنك تعجب بهم وتدرك أكثر مدى صعوبة اللعب ضدهم".
ليس فقط الدوري الإنجليزي الممتاز يثبت أنه شديد التنافسية، بل إن فريق ماغبايز لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، مما يجعل شهر مارس حافلاً لفريق إدي هاو.
"لقد مررنا ببعض التقلبات هذا العام. لكن في فبراير، بدأنا نفوز خارج أرضنا وفي عدة مباريات متتالية"، قال. "ثم تغيرت الأجواء مع دوري أبطال أوروبا. أصبح الوضع أفضل بكثير: أعتقد أن تأهلنا إلى الدور التالي منحنا مزيدًا من الثقة. سيكون مارس شهرًا مزدحمًا بين الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".
مهام المنتخب الوطني تحت قيادة غاتوزو
بالإضافة إلى التزاماته مع ناديه، يركز تونالي بشكل كبير على المباريات الحاسمة للمنتخب الإيطالي في نهاية مارس. سيواجه المنتخب الإيطالي أيرلندا الشمالية في ما قد يكون أول مباراتين فاصلة، في محاولة لتجنب تكرار كوارث تصفيات كأس العالم 2018 و2022. لكن تونالي يتقبل التوتر، قائلاً إن الوصول إلى هذه المباريات الحاسمة في أفضل حالة بدنية وعقلية هو الجمال الحقيقي لكرة القدم الدولية.
وأضاف: "ستكون واحدة من أهم المباريات بالنسبة لنا، وعلينا أن نلعب بشكل مثالي. هناك ضغط، لكنني أركز على الجانب الإيجابي، وهذا هو جمال كرة القدم: علينا أن نصل إلى تلك اللحظة بنسبة 100٪ ونلعب كما نعرف".
كان تعيين جينارو جاتوزو مدربًا لإيطاليا أمرًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لتونالي، الذي نشأ وهو يعشق لاعب ميلان السابق. وقال عن مدرب الأزوري: "تناولنا العشاء في لندن، وقضينا وقتًا رائعًا لأننا لم نر بعضنا منذ نوفمبر: من الجيد دائمًا أن نجتمع معًا لفترة خارج كرة القدم". "استمتعنا وتحدثنا عن أشياء كثيرة. كانت لحظة مختلفة عن المعتاد.
أعتقد أنه كان الشخص الذي استطاع أن يغرس الكثير في داخلي، حتى عندما لم أكن أعرفه. عندما كان يلعب، على سبيل المثال، كنت أستفيد منه في ما أحبه. التعرف عليه سمح لي بالتواصل مع شخص حقيقي، إذا أراد أن يقول لك شيئًا، لا يتردد في ذلك. وهذا أمر جيد جدًا لنا: نحن بحاجة إلى أشخاص يقولون لنا الأشياء في وجوهنا ويستطيعون أن يضربونا على وجوهنا عندما لا تسير الأمور على ما يرام. لقد التقينا بمدرب أعطانا الكثير، ويعطينا الكثير، وسيعطينا المزيد. ليس ذلك فحسب، بل إنه وموظفوه سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف".
التكيف مع الحياة البريطانية والأبوة
خارج الملعب، تكيف تونالي تدريجياً مع الاختلافات الثقافية في كرة القدم الإنجليزية، مردداً المشاعر التي شاركه فيها مدافع أرسنال ريكاردو كالافيوري. لاحظ نجم نيوكاسل أن هناك خصوصية أكبر بكثير وتواصل اجتماعي أقل بكثير بين زملائه في الفريق خارج الملعب مقارنة بإيطاليا. وأوضح أنه باستثناء اللحظات الاستثنائية، مثل الاحتفال بفوزهم الأخير بكأس كاراباو، يفضل اللاعبون عموماً قضاء وقت فراغهم مع عائلاتهم.
أصبحت هذه الفترة الخاصة من الراحة مهمة بشكل خاص لتونالي بعد ولادة طفله الأول مؤخرًا. اعترف صراحةً أن الشهر الأول من الأبوة كان صعبًا للغاية بسبب قلة النوم الشديدة.
"بشكل عام، هناك خصوصية أكبر بكثير خارج الملعب"، أوضح تونالي. "بعد فترة، تعتاد على ذلك، لأنك تفهم أن هذا هو الحال هنا. كانت لدينا فرصة أخرى مع نيوكاسل: كان ذلك بعد كأس كاراباو، لكننا فزنا بالكأس وكان كل شيء مختلفًا. بدون أي أحداث خاصة، من الطبيعي أن نقضي القليل من وقت الفراغ معًا.
كان الشهر الأول [من الأبوة] صعبًا للغاية، لأن كل شيء مختلف: على سبيل المثال، لا تنام أبدًا في الليل. اتفقنا أنا وزوجتي على النوم في غرف معدة الليلة التي تسبق المباراة: نظرًا لأننا نلعب كثيرًا، أجد نفسي وحيدًا ثلاث مرات في الأسبوع. لكننا سعداء للغاية: في كل مرة نرى فيها ابننا، نشعر بمشاعر عديدة. إنه أمر جميل".
