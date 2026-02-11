GOAL
"هذا يزعجني حقًا!" - ديفيد سيمان ينتقد جانلويجي دوناروما بسبب احتفاله المفرط بإنقاذاته الروتينية في مانشستر سيتي
سيمان يستهدف دوناروما
سأل أديبايو أكينفينوا سيمان عن حالة حراسة المرمى الحديثة في بودكاستBeast Mode On، فذكر سيمان دوناروما كأحد اللاعبين الذين يثيرون غضبه، بسبب ميله للاحتفال بإنقاذاته.
وقال: "أولئك الذين يحتفلون حقًا بالتصديات، على الرغم من أن دوناروما، الذي هو أحد المفضلين لدي في الوقت الحالي، كان يحتفل بشكل كبير بعد بعض التصديات الجيدة، وعندما يفعلون ذلك أقول: 'هيا، أنت أفضل من ذلك'. عندما أرى حراس المرمى عند انضمامهم لأحد الأندية لأول مرة ويبذلون كل ما في وسعهم بعد إجراء تصدي، وهو ليس تصديًا جيدًا حقًا، أقول: "هيا، ماذا تفعل؟ احتفل عندما يكون ذلك ذا معنى حقًا! هذا يزعجني حقًا".
- Getty Images Sport
أفكار البحار حول رايا
يعتقد سيمان أن حارس مرمى أرسنال الحالي رايا "مستقر للغاية" في الوقت الذي يسعى فيه الغانرز للفوز بأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004. ويحتل الفريق حاليًا صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي.
وعن خليفته الروحي، أضاف سيمان: "إنه يقوم ببعض التصديات الرائعة. كان هناك تصدي مزدوج حيث انحنى للخلف، ولمس الكرة على العارضة، وقام، ثم سدد أحدهم الكرة المرتدة، فأنقذها. ثم قام هذا الموسم بتصدي رائع ضد برايتون، حيث سدد أحدهم الكرة، فلمسها، فارتطمت بالعارضة وذهبت فوقها.
"مع ديفيد، تحصل الآن على لاعب يتمتع بالثبات. وقد اعتاد على كونه حارس مرمى أرسنال. قبل أن يصبح حارس مرمى برينتفورد، كان لديه الكثير من المهام، ثم جاء، بشكل مشابه جدًا لوضعي، حيث حل محل آرون رامسديل المفضل لدى الجماهير، لذا كان عليه التعامل مع هذا الضغط، بالإضافة إلى محاولة إقناع الجماهير، ومحاولة أن يكون حارس مرمى جيدًا، ووجد صعوبة في ذلك في الموسم الأول. الآن، ومنذ رحيل آرون، استقر في منصبه.
"أستمتع حقًا بمشاهدة رايا. إنه هادئ ويتمتع بثقة كبيرة بنفسه. عندما تنظر إلى قصته أيضًا، فقد جاء إلى بلاكبيرن عندما كان عمره 16 عامًا، لذا فقد لعب في الدوريات الإنجليزية حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. لذا فقد لعب في جميع المستويات المختلفة وأنا متأكد من أن ذلك يساعده".
رسالة "أغلقوا أفواههم" إلى أرسنال
وقد دعا سيمان الآن فريق الأرسنال إلى "إسكات" منتقدي النادي الذين يزعمون مرارًا وتكرارًا أن الأرسنال لم يتجاوز خط النهاية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف: "أعتقد أنهم سيتجاوزون الخط ويفوزون باللقب. أنا متشوق جدًا لفوزهم بالدوري، بسبب كل هذه الضجة. أجد أن هناك الكثير من الاستياء أو الغيرة. لكن عليك أن تفوز بشيء ما. لإسكاتهم، عليك أن تفوز بشيء ما.
"قضيت مسيرتي المهنية في إثبات خطأ الناس، منذ أن كنت في سن 19. وهذا ما يحدث مع أرسنال. أريدهم أن يفوزوا بالدوري ليحققوا ذلك أخيرًا. لكن الأمر ليس بهذه السهولة. إنه تحدٍ صعب، لكن بمجرد أن يحققوا ذلك، يمكنهم المضي قدمًا [لفوز بالمزيد]".
فاز أرسنال في اثنتين فقط من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وسط ما يمكن وصفه بالتذبذب في قمة جدول الترتيب.
شاهد حلقة بودكاست Beast Mode On مع الضيف ديفيد سيمان
شاهد كل حلقة من بودكاست Beast Mode On عبر القناة الرسمية على YouTube.
يمكنك أيضًا الاستماع إلى الحلقات كاملة عبر Spotify.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان