"هذا يزعجني حقًا!" - ديفيد سيمان ينتقد جانلويجي دوناروما بسبب احتفاله المفرط بإنقاذاته الروتينية في مانشستر سيتي

يعتقد سيمان أن حارس مرمى أرسنال الحالي رايا "مستقر للغاية" في الوقت الذي يسعى فيه الغانرز للفوز بأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004. ويحتل الفريق حاليًا صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي.

وعن خليفته الروحي، أضاف سيمان: "إنه يقوم ببعض التصديات الرائعة. كان هناك تصدي مزدوج حيث انحنى للخلف، ولمس الكرة على العارضة، وقام، ثم سدد أحدهم الكرة المرتدة، فأنقذها. ثم قام هذا الموسم بتصدي رائع ضد برايتون، حيث سدد أحدهم الكرة، فلمسها، فارتطمت بالعارضة وذهبت فوقها.

"مع ديفيد، تحصل الآن على لاعب يتمتع بالثبات. وقد اعتاد على كونه حارس مرمى أرسنال. قبل أن يصبح حارس مرمى برينتفورد، كان لديه الكثير من المهام، ثم جاء، بشكل مشابه جدًا لوضعي، حيث حل محل آرون رامسديل المفضل لدى الجماهير، لذا كان عليه التعامل مع هذا الضغط، بالإضافة إلى محاولة إقناع الجماهير، ومحاولة أن يكون حارس مرمى جيدًا، ووجد صعوبة في ذلك في الموسم الأول. الآن، ومنذ رحيل آرون، استقر في منصبه.

"أستمتع حقًا بمشاهدة رايا. إنه هادئ ويتمتع بثقة كبيرة بنفسه. عندما تنظر إلى قصته أيضًا، فقد جاء إلى بلاكبيرن عندما كان عمره 16 عامًا، لذا فقد لعب في الدوريات الإنجليزية حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. لذا فقد لعب في جميع المستويات المختلفة وأنا متأكد من أن ذلك يساعده".