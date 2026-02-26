"هذا غير أخلاقي!" - أسطورة بايرن ميونيخ يطالب بإصلاحات لوقف "التأثير الفاحش" الذي يمارسه الوكلاء على اللاعبين

أعرب اللاعب البالغ من العمر 70 عامًا، والذي لا يزال شخصية مؤثرة للغاية في ملعب أليانز أرينا، عن قلقه خلال مقابلة مع الفيفا. يعتقد رومينيغه أن المسار الحالي غير مستدام ويهدد أساس اللعبة ذاته.

وأوضح قائلاً: "نحن بحاجة إلى إصلاحات لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو، بالنظر إلى التطورات التي نشهدها الآن، بما في ذلك التطورات المالية. لقد أصبحنا نعتمد بشكل متزايد على الوكلاء الذين يمارسون تأثيراً غير معقول على اللاعبين. نحن ندفع الآن للوكلاء مبالغ في نفقات الانتقالات أعتبرها غير أخلاقية".