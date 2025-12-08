Getty Images
"هذا عذر تافه نحن نضيّع الليجا بأنفسنا".. فوضى عارمة في غرفة ملابس ريال مدريد مع غياب تام لألونسو!
ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو
في ليلة درامية بامتياز، تلقى ريال مدريد صفعة مدوية في معقله "سانتياجو برنابيو" بسقوطه أمام سيلتا فيجو بنتيجة (0-2).
افتتح السويدي الشاب ويليوت سويدبرج التسجيل بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 53، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على آمال الملكي في العودة بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 90+3، مستغلاً الاندفاع الهجومي العشوائي والنقص العددي لأصحاب الأرض، حيث تلقى تلقى فيران جارسيا بطاقة حمراء في الدقيقة 64، ثم طُرد كاريراس في الدقيقة 90+1.
هذه الهزيمة لم تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة فحسب، بل أهدت غريمه التقليدي برشلونة (40 نقطة) فرصة ذهبية للتحليق بعيداً في الصدارة، كما بات مركز الوصافة المدريدي مهددًا، حيث يتربص فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة (لعب 15 مباراة مقابل 16 للريال).
- Getty Images Sport
انقسام داخلي في غرفة ملابس ريال مدريد
علاوة على ذلك، يبدو أن انقساماً داخلياً موجود داخل غرفة الملابس منذ فترة. فمنذ بضعة أسابيع، كان الحديث يدور عن لاعبين يؤيدون تشابي ألونسو وآخرين يقفون ضده.
وبحسب ما أورده برنامج "El Chiringuito"، فإن "تشابي ألونسو لم يدخل غرفة الملابس ولو لثانية واحدة. لم يحدث شيء، لم تكن هناك أي محادثة أو أي تواصل من تشابي مع اللاعبين بعد المباراة".
ولاحقاً، روى الصحفي إيدو أجيري ما جرى في غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن "الزجاجات والأشرطة اللاصقة، وكل شيء تقريباً، قد تطاير في الهواء. من شدة الغضب. وكان بعض اللاعبين غاضبين جدا من التحكيم".
وأضاف: "عندها عاش الفريق لحظة من التوتر حيث انتقد جزء آخر من غرفة الملابس ذلك الجزء الذي كان يلوم التحكيم. كانوا يقولون إن هذا ليس عذراً، والعبارة الحرفية التي نُقلت هي: 'هذا عذر تافه! نحن من نُضيع الليجا بأنفسنا'".
حالات تحكيمية جدلية
في الدقيقة 63، نال فيران جارسيا إنذاراً أول لتهور غير مبرر، ولم تكد تمر دقيقة واحدة حتى ارتكب مخالفة ثانية في الدقيقة 64 في منطقة بعيدة عن الخطورة، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
زادت حدة التوتر في الدقيقة 80، عندما طالب فينيسيوس جونيور بركلة جزاء إثر سقوطه على خط الـ18 بعد مراوغة ومضايقة من مدافع سيلتا فيجو. ورغم مطالبات البرازيلي الصارخة، أمر الحكم باستمرار اللعب معتبراً الالتحام طبيعياً، ولم يتدخل حكام الفيديو (VAR) للمراجعة.
بلغت "التراجيديا" ذروتها في الوقت بدل الضائع، حيث فقد لاعبو ريال مدريد أعصابهم تماماً. تعرض ألفارو كاريراس للطرد بعد نيله إنذارين متتاليين في بضع ثوانٍ بسبب الاعتراض اللفظي على الحكم، الذي وزع البطاقات الصفراء على فالفيردي ورودريجو بعدما حاصروه للاعتراض، كما طرد اللاعب البرازيلي إندريك بسبب سلوكه على مقاعد البدلاء.
وقال ألونسو، الذي حصل على بطاقة صفراء للاحتجاج أيضًا، في تصريحات عقب المباراة: "قرارات الحكم أزعجتنا، لم تعجبني. البطاقة التي حصل عليها ألفارو مثيرة للجدل وكأنها جاءت بحماس زائد، لكن تحسين المستوى السلوكي مسؤولية جماعية ويجب علينا الاستمرار في العمل عليها".
- Getty Images Sport
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
تكشف نتائج ريال مدريد الأخيرة عن فريق يعاني من "انفصام كروي" واضح؛ فبينما يُظهر "شخصية البطل" في المواعيد الكبرى، يعود ليتعثر بغرابة أمام الخصوم الأقل شأناً.
دخل الفريق مواجهة سيلتا منتشياً بفوز كاسح على أتلتيك بيلباو (3-0)، وهو انتصار جاء ليوقف نزيفاً مقلقاً للنقاط شهدته الجولات السابقة بتعادلات مخيبة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهي مباريات كان يُفترض أن تكون في المتناول.
المفارقة تكمن في أن هذا التذبذب المحلي تخللته انتصارات مدوية في أكتوبر وبداية نوفمبر، حيث أسقط الملكي كبار القارة والليجا (برشلونة 2-1، يوفنتوس 1-0، وفالنسيا 4-0)، لكنه عانى دفاعياً بشكل مفاجئ في أوروبا كما حدث في الفوز "القيصري" على أولمبياكوس (4-3)، والسقوط أمام ليفربول (0-1).
هذه النتائج ترسم صورة لفريق يملك أنياباً حادة، لكنه يعاني من هشاشة في التركيز تجعله يسقط في فخ التعادلات السهلة، مما يجعل الاستمرارية هي "الحلقة المفقودة" التي يبحث عنها ألونسو قبل الدخول في نفق المباريات الصعبة المقبلة.
لا يمتلك ريال مدريد رفاهية الوقت للملمة جراحه بعد تعثر سيلتا فيجو، إذ يجد الفريق نفسه أمام "جدول انتحاري" ومسار شاق لا يقبل الأخطاء خلال الشهرين المقبلين. يبدأ "الاختبار الأعظم" فوراً يوم الأربعاء المقبل بقمة تكسير العظام أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، تليها رحلات محفوفة بالمخاطر في الليجا لمواجهة ألافيس، إشبيلية، وريال بيتيس توالياً.
