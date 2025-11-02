Getty Images Sport
"هذا رأيي في المباريات التي لعبتها ضده".. كاريراس يتحدث عن مواجهة يامال واعتذار فينيسيوس!
كاريراس يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد
لم يكن الفوز الكاسح الذي حققه ريال مدريد على فالنسيا برباعية نظيفة مجرد ثلاث نقاط أخرى في صراع الصدارة، بل كانت ليلة استثنائية لواحد من أبرز نجوم الموسم، الظهير الأيسر ألفارو كاريراس.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، لم يكتفِ بتقديم أداء دفاعي وهجومي صلب، بل توّج مجهوده بتسجيل هدفه الرسمي الأول بقميص النادي الملكي، وهو الهدف الذي كشف أنه يحمل طابعًا معنويًا خاصًا، تمامًا كدفاعه القوي عن زملائه في غرفة الملابس.
في تصريحات لوسائل الإعلام أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وصف كاريراس لحظة تسجيله الهدف بأنها "حلم" طال انتظاره. وقال: "كان ذلك حلمًا منذ انضمامي إلى هنا، لكني لم أكن متعجلًا. لقد سددت الكرة بكل ما أملك من روح، وليس بالقدم فقط، ودخلت المرمى، لذا أنا سعيد للغاية. الحمد لله على أنها وجدت طريقها للشباك".
وعن الاحتفال العاطفي الذي تلا الهدف، أضاف كاريراس: "أنا مدافع، لذا لا أفكر كثيرًا في الاحتفالات. لم أكن أعرف كيف أحتفل، فاكتفيت بتقبيل الشعار. إنه أمر لطالما حلمت به".
من الرحيل المجاني إلى صفقة الـ 50 مليون
يأتي هذا التألق ليؤكد صحة قرار ريال مدريد باستعادة "الابن الضال". فمسيرة كاريراس كانت معقدة؛ فبعد أن نشأ في أكاديمية النادي، غادر الفريق في 2020 متجهًا إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر. وبعد عدة فترات إعارة ناجحة في إنجلترا وإسبانيا (مع بريستون وغرناطة)، انفجرت موهبته بشكل كامل مع بنفيكا، الذي ضمّه نهائيًا في يوليو 2024 مقابل 14.30 مليون يورو.
تألقه في البرتغال، حيث خاض 68 مباراة، دفع ريال مدريد لدفع مبلغ ضخم بلغ 50 مليون يورو في يوليو 2025 لاستعادته. وحول هذا المبلغ الضخم، علّق كاريراس ببساطة: "هذه الأمور لا تخصني. كنت فقط أحلم بالقدوم إلى هنا. هي مسائل بين الأندية، توصلوا إلى اتفاق، وهذا كل شيء".
وقد أثبت كاريراس أنه صفقة ناجحة، حيث حجز مكانه سريعًا في تشكيلة الفريق، وجمع هذا الموسم فقط 1,297 دقيقة لعب موزعة على 15 مباراة في مختلف البطولات (11 في الليجا و2 في دوري الأبطال و2 في كأس العالم للأندية)، ليصبح قطعة لا غنى عنها في خطط المدرب تشابي ألونسو.
مواجهة يامال والدفاع عن فينيسيوس
لم يتردد كاريراس في الحديث عن المواجهات المباشرة، خاصة الصراع الثنائي المثير بينه وبين جوهرة برشلونة لامين يامال في الكلاسيكو الأخير. وكشف عن احترامه الكبير لخصمه، قائلاً: "استمتعت بكل المباريات التي لعبتها ضده. كنت جيدًا، وأنا أدرس المنافسين جيدًا قبل كل لقاء. لقد كانت مباراة رائعة من الفريق بأكمله".
لكن الموقف الأبرز كان دفاعه القوي عن زميله فينيسيوس جونيور، ردًا على سؤال حول اعتذار البرازيلي لغرفة الملابس بعد نوبة غضبه إثر استبداله في الكلاسيكو. وأغلق كاريراس الباب أمام أي جدل، قائلاً: "لا يحتاج أن يعتذر لي. أنا أصدقه وأحبه. إنه زميل مذهل، ولدينا علاقة رائعة. ما يحدث بيننا يبقى داخل الفريق".
وأكد كاريراس أن سر قوة ريال مدريد تكمن في الأجواء الداخلية. وقال: "حياتنا اليومية بسيطة: تدريب في الصباح وراحة في المساء. منذ اليوم الأول ساعدني الجميع كثيرًا. كنت أعرف بعضهم مسبقًا، مثل دين (هويسن) من المنتخب، وعشت فترة مع أسينسيو عندما كنا صغارًا. لكن الحقيقة أن الجميع قريبون جدًا: فيني، كورتوا... لدينا مجموعة رائعة من الداخل، وهذا ما سيجعلنا نحصد الكثير من الألقاب".
هذا الاستقرار انعكس على طموحاته الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالمنتخب الإسباني، حيث قال: "إنه لشرف كبير أن أمثل بلدي. هذا العام مميز بالنسبة لي. أعمل بجد يوميًا مع النادي، وأتعلم الكثير من زملائي. بالنسبة لي، مجرد الاستمرار في المساهمة يُعد فخرًا. ما سيأتي، سيأتي في حينه". كما أثنى على زميله كيليان مبابي، قائلاً: "سعيد جدًا من أجله. فاز أمس بجائزة مهمة، وأنا سعيد للغاية لأنه يستحقها".
محطات تلخص مسيرة "واعدة" لكاريراس
في إنجلترا، بنى كاريراس مسيرته بصبر، حيث قضى فترات إعارة ناجحة لصقل موهبته، أبرزها مع بريستون نورث إند (42 مباراة، 6 تمريرات حاسمة) وغرناطة (14 مباراة). لكن الانفجار الحقيقي لمستواه كان في البرتغال مع نادي بنفيكا.
انتقل كاريراس إلى بنفيكا أولاً على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي البرتغالي شراء عقده نهائيًا في يوليو 2024 مقابل 14.30 مليون يورو. وفي البرتغال، تحول إلى نجم حقيقي، حيث خاض بقميص بنفيكا 68 مباراة في المجمل، مسجلاً 5 أهداف وصانعًا 6 أخرى، وتُوّج معهم بلقب كأس الرابطة البرتغالية لموسم 24/25، قبل أن ينضم لريال مدريد.
