أظهرت الإعادة التلفزيونية أن فينيسيوس رد على شيء قاله بريستياني بينما كان يضع قميصه على فمه، وركض على الفور إلى الحكم لإبلاغه بالحادث، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة. جلس اللاعب البرازيلي الدولي في مقاعد البدلاء لعدة دقائق أثناء توقف المباراة، وشوهد المدرب ألفارو أربيلوا وهو يتحدث مع الجناح. في وقت لاحق من المباراة، أصيب فينيسيوس في ذراعه بجسم ألقي عليه من بين الجماهير. ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها اللاعب في حوادث مع الجماهير، حيث دخل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في عدد من المشاجرات مع المشجعين في إسبانيا، وكان في السابق هدفًا لإساءات عنصرية في مناسبات عديدة.

دافع مدافع ريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد عن زميله بعد الاشتباك، قائلاً: "هذا أمر مثير للاشمئزاز. ما حدث الليلة هو عار على كرة القدم. لقد أفسد الليلة على الفريق". وردد المدرب أربيلوا كلمات الظهير، مضيفاً: "عليك أن تسأل لاعبي بنفيكا، هذا ليس سؤالاً لي. أعتقد أن الجميع يمكنهم رؤية ما حدث. ما قاله فيني ليس مهمًا. ماذا يمكنني أن أقول؟ بالطبع علينا محاربة هذا النوع من السلوك. إذا لم نحترم بعضنا البعض، فهذا مشكلة".