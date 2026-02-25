مفاجأة .. عطل في تقنية الفيديو حرم ضمك من هدفه المبكر في شباك الأهلي

مفاجأة جديدة تخص هدف ضمك الملغي في شباك الأهلي، تثير ضجة جديدة في دوري روشن السعودي، بعدما تبين أن السبب جاء من "عطل" في تقنية الفيديو.

الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الهدف سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد إلغاء هدفين لضمك وهدف آخر للراقي.