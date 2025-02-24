فيديو | بهدف خرافي وتمريرتين حاسمتين.. ركنيات نيمار أخطر من "ركلات الجزاء" وجيسوس يعض أصابع الندم!

النجم البرازيلي يواصل التألق..

واصل النجم البرازيلي نيمار تقديم أداء مثالي مع ناديه الأم سانتوس، منذ العودة إليه في يناير الماضي، بعد تجربة غير ناجحة مع الهلال السعودي.

وقاد نيمار فريقه لفوز جديد في بطولة باوليستا البرازيلية، وهذه المرة على حساب أسوسياو أتليتيكا إنترناسيونال بثلاثية نظيفة قبل فجر اليوم الإثنين.

تكفل صاحب الـ33 عامًا بالمساهمة في الأهداف الثلاثة، حيث صنع الأول والثالث لزميله فرانسيسكو سواريس في الدقيقتين (9 و32)، وأحرز الثاني بطريقة استثنائية في الدقيقة 27.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بهذا الفوز، رفع سانتوس رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد أسوسياو عند 7 نقاط في قاع المجموعة الأولى.