فيديو | رائعته ضد الأردن لم تكن صدفة .. هدف جديد من مسافة بعيدة لنجم المغرب في الدوري القطري

سجل أسامة طنان، نجم وسط منتخب المغرب الرديف، هدفًا مذهلًا من قبل خط منتصف الملعب في مرمى الأردن خلال مواجهة المنتخبين في نهائي كأس العرب فيفا 2025 التي أقيمت في قطر هذا الشهر.

واستغل النجم المغربي تقدم يزيد أبو ليلى الطبيعي عن مرماه ليُطلق صاروخ أرض جو اخترق سماء الملعب واحتضن شباك مرمى النشامى ليُصيب جميع الحاضرين في ملعب لوسيل والمتابعين عبر الشاشات بالصدمة والذهول.

وقد بدأ التساؤل بعد الهدف مباشرة عما إن كان مقصودًا من طنان أم مجرد صدفة! لكن الرد جاء أمس من اللاعب نفسه.