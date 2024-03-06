"هدف الديربي لا يكفى".. إصلاح مانشستر يونايتد سيبدأ بعد التخلص من ماركوس راشفورد!

مسيرة راشفورد مع اليونايتد تقترب من النهاية!

أسكت ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الجميع لفترة قليلة بعد هدفه الرائع فى ديربى مانشستر ضد السيتى، لكنه لم يتمكن من مواصلة التألق.

وقال راشفورد سابقًا: "إذا دعمتني، فهذا جيد وإذا كنت تشك بي، فهذا أفضل"، وفاجأ مانشستر يونايتد منافسه السيتي في الدقيقة الثامنة من مباراة الديربي يوم الأحد الماضي بتسديدة راشفورد، من 25 ياردة.

لقد كان أحد أفضل الأهداف في مسيرة راشفورد، ولكن لحظة واحدة من التألق ليست دليلاً على النضج النفسي، وليست كافية للتعويض عن هذا الموسم المخيب للآمال للغاية للاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونجح السيتي فى العودة للمباراة والفوز بنتيجة 3-1 وتم استبدال راشفورد، قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، وإذا كان هذا هو كل ما يمكن لراشفورد، تقديمه، فسيكون من الحكمة أن يرحل ويوفر السير جيم راتكليف، راتبه الضخم البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من ميزانية اليونايتد في الصيف.