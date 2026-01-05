Fabio CapelloGetty Images
Andrea Ajello و تامر أبو سيدو

"حاولوا إيقاف ريال مدريد لكن لم ينجحوا" .. فابيو كابيلو يصف الحكام بـ "المافيا" ويقترح تغييرًا ثوريًا في تقنية الفيديو!

كلمات قوية للغاية من المدرب المخضرم ضد الحكام

أجرى فابيو كابيلو مقابلة مطولة مع صحيفة ماركا الإسبانية، ومن بين الموضوعات المختلفة التي تم تناولها، أثار موضوع الحكام ضجة كبيرة، وهو موضوع دائمًا ما يكون محوريًا ويستمر في إثارة الجدل، وربما أكثر من أي وقت مضى منذ إدخال تقنية VAR.

المدرب السابق لروما وميلان ويوفنتوس انتقد نظام VAR بشكل خاص، متهمًا الحكام بعدم الرغبة في الحصول على المساعدة من أولئك الذين يعرفون كرة القدم جيدًا مثل اللاعبين السابقين.

وقد وصف كابيلو في المقابلة مع الصحيفة الإسبانية الحكام بأنهم "مافيا" بسبب هذا الجانب بالذات. وفيما يلي تصريحاته.

  • "لقد حاولوا إيقافنا"

    المدرب المخضرم بدأ حديثه بالتطرق إلى قضية "نيجريرا" الخاصة بالتحقيق في الرشاوى المزعومة التي دفعها نادي برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام الإسبان (CTA) سابقاً، وقد عاد بالذاكرة إلى موسمه مع ريال مدريد متهمًا الحكام بمحاولة إيقاف الفريق عن تحقيق الفوز لكن دون جدوى.

    حيث قال "حاولوا إيقافنا، لكنهم لم ينجحوا...لم يقتربوا حتى من ذلك. فكروا في الجهد الذي بذلناه، وقوة ذلك الفريق، ومدى استحقاقنا. إذا كنتم تعتقدون أن الفوز هو دائمًا استحقاق، فإن هذا الفوز هو استحقاق أكبر. لقد فزنا على الجميع! أتذكر أن الناس كانوا يقولون: "هكذا، هكذا، هكذا يفوز ريال مدريد". حسناً، لا، كان الأمر أكثر من ذلك بكثير".

    • إعلان

  • "الحكام هم مافيا"

    كابيلو زاد من حدة هجومه على الحكام، متهمًا إياهم بأنهم "مافيا" لرفضهم تدخل أي لاعب سابق في عملهم!

    حيث قال "الحكام هم مافيا. لا يريدون استخدام لاعبين سابقين في تقنية الفيديو، لاعبون يفهمون حركات كرة القدم، كيف يتوقف اللاعب، كيف يساعد... وفي كثير من الأحيان يتخذون قرارات خاطئة لأنهم لم يلعبوا ولا يعرفون تلك الحركات".

  • "هذا يدفعني للجنون، لماذا يصفرون؟"

    أوضح كابيلو ما لا يعجبه بشكل خاص في الحكام، بقوله "يتم لمس وجه لاعب ما، فيسقط على الأرض ويطلقون صافرة. لكن لماذا تطلقون الصافرة؟! إذا كان طولي 1.90 متر والآخر 1.75 متر، فعندما أحرك ذراعي يكون على نفس ارتفاع وجهه، فلماذا تطلقون الصافرة؟ كل هذه القصة تدفعني للجنون، للجنون التام".


    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • اقتراح ثوري!

    المدرب صاحب النجاحات العظيمة في كرة القدم، خاصة على مستوى الدوريات المحلية، قدم اقتراحًا قد يُوصف بالثوري لتحسين أداء الحكام، حيث طالب بوضع لاعبين سابقين في غرف تقنية الفيديو لمساعدة الحكام على فهم ما يحدث على أرض الملعب جيدًا.

    إذ قال "ضعوا شخصًا يمكنه أن يقول للحكم: "حسنًا، لا أعتقد أن هذه ركلة جزاء، أو ربما نعم".

    المدرب السابق الذي قدم أيضًا مثالًا لتوضيح كيف أن من لعبوا يرون الأمور بشكل مختلف "مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قمنا بتحليل 20 حالة تم فيها احتساب ركلات جزاء؛ تم فحصها من قبل لاعبين ومدربين سابقين، و6 منها كانت ركلات جزاء و14 لم تكن كذلك".

0