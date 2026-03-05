Goal.com
الجميع ينتظر هبوط توتنهام .. وصمة عار تاريخية وريال مدريد يجد خليفة كارباخال وطريق برشلونة يصبح سهلًا نحو فان دي فين

مستقبل النادي اللندني أصبح في خطر ولكن هناك بعض المستفيدين

في البداية كان الأمر مجرد مزحة :"انقذوا توتنهام من الهبوط" .. جملة خرجت بعد سلسلة من المستويات المحبطة للفريق الإنجليزي منذ بداية الموسم تحت قيادة مدربه السابق توماس فرانك.

ومع الوصول إلى يوم 5 مارس 2026، عندما يلعب توتنهام ضد كريستال بالاس، نجد أن المزحة تحولت إلى حقيقة وأمر واقع، نعم هبوط سبيرز قد يحدث ولا يمكن استبعاده.

فريق المدرب إيجور تودور يأتي بالمركز السادس عشر بـ29 نقطة، يليه نوتنجهام فورست 28 ووست هام 28 أيضًا، مما يعني أن أي خسارة ضد بالاس ستجعله مهددًا بالتواجد في مراكز الهبوط بشكل رسمي في الجولة القادمة.

أنباء تبدو  سيئة وصادمة للفريق الذي أنهى نحس البطولات وفاز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، ولكنها تبدو جيدة وإيجابية لبعضهم .. 

    ريال مدريد ينتظر

    عندما يهبط فريقًا بحجم توتنهام، من الطبيعي أن يقوم البعض بفرك يديه استعدادًا لاستغلال الأمر، خاصة وأن هناك بعض الأسماء الموجودة لن تقبل بأي شكل من الأشكال اللعب في دوري "تشامبيونشيب".

    ما يجعل الأمور سهلة أيضًا، هو رحيل دانييل ليفي، الرئيس التفيذي التاريخي لتوتنهام في سبتمبر الماضي، وهو واحد من أصعب الأشخاص الذين يمكن التفاوض معهم على الإطلاق.

    إذن الفرصة سانحة، ولو نظرنا إلى ريال مدريد سنجد أنه يمكنه الاستفادة بأكثر من لاعب داخل تشكيل الفريق اللندني، ولعل أبرزهم الهدف القديم بيدرو بورو الذي يلعب بمركز الظهير الأيمن.

    أزمات داني كارباخال مع الإصابات لا تزال مستمرة، وريال سبق أن فكر في بورو قبل التعاقد مع ألكسندر أرنولد، ووسط المستويات المقلقة من اللاعب الإنجليزي، يبدو أن النادي الإسباني سيعود من أجله من جديد.

    فكرة ضم صاحب الـ26 سنة كانت شبه مستحيلة في ظل وجود ليفي، ولكنها الآن سهلة للغاية بعد رحيله مع احتمالية هبوط توتنهام، ووقتها سيكون مبلغ الصفقة بعيد كل البعد عن الأرقام التعجيزية التي سمعناها الصيف الماضي.

    وبعيدًا عن مركز الظهير الأيمن، ريال يمر بأزمة كذلك في قلب الدفاع، لصعوبة الثقة بشكل كامل في دين هاوسن وراؤول أسينسيو، وتراجع دافيد ألابا وأنطونيو روديجر وإصابات إيدير ميليتاو.

    كريستيان روميرو، القائد المتذمر الذي يخرج دائمًا لانتقاد فريقه وإدارة ناديه، قد يكون مفيدًا لريال مدريد، وقيمة بطل العالم البالغ من العمر 27 سنة لن تكون مزعجة لفلورنتينو بيريز.

    الأرجنتيني الذي وصفه ليونيل ميسي بالمدافع الأفضل في العالم، أصبح مؤخرًا من أهم المدافعين في أوروبا، ولم يتأثر كثيرًا بالهبوط المُروع لفريقه.

    هدف برشلونة الأول

    النادي الكتالوني هو الآخر سيجلس على الجانب الآخر ينتظر بفارغ الصبر هبوط توتنهام، وذلك من أجل تسهيل صفقة التعاقد مع الهولندي ميكي فان دي فين مدافع الفريق.

    صاحب الـ24 سنة وفقًا للعديد من المتابعين تفوق بالفعل على روميرو، ويمتلك مميزات أعلى منه مثل السرعة والقدرة على المساهمة في البناء من الخلف بشكل أفضل، مع حاسة تهديفية مميزة.

    كلها خواص مناسبة لبرشلونة ومدربه هانز فليك، ووفقًا للعديد من الصحف الإسبانية، فإن فان دي فين هو "الهدف الخفي" لبرشلونة بغض النظر عن الأهداف الأخرى الواضحة وأبرزها أليساندرو باستوني لاعب إنتر.

    فكرة رحيل باستوني عن إنتر تبدو صعبة، كما أن نيكو شلوتربيك صفقة غير مضمونة، وهناك منافسة من ريال مدريد وعدة أندية أخرى على نجم بوروسيا دورتموند.

    إذن فان دي فين هو الخيار المثال، وتوديع توتنهام للبريميرليج سيمنح برشلونة فرصة ذهبية للتعاقد معه بمقابل مخفض يتناسب مع ظروف النادي الاقتصادية.

    ماذا عن هؤلاء؟

    بعد منافسة قوية مع تشيسي، نجح توتنهام في اقتناص الجناح الغاني محمد قدوس الصيف الماضي من وست هام، وبعد عدة أشهر يبدو أن اللاعب قد يرحل عن النادي اللندني.

    هل يقبل قدوس وهو في قمة مسيرته بالبقاء مع سبيرز واللعب بالـ"تشامبيونشيب"؟ أمر صعب للغاية، ولو قرر اللاعب الرحيل سيجد أكثر من فرصة جيدة لاستعادة بريقه من جديد.

    هناك أيضًا ديستيني أودوجي، الظهير الأيسر الذي سبق أن لفت أنظار ميلان ويوفنتوس ومانشستر سيتي، قد يغادر هو الآخر بحثًا عن مكان أفضل.

    تشافي سيمونس كذلك يتشابه موقفه كثيرًا مع قدوس، وصل إلى توتنهام طمحًا في استغلال فرصة اللعب وسط الكبار أخيرًا، ولكنه تراجع وهبوطه مع سبيرز سيعني وصوله إلى الهاوية.

    وأخيرًا، يأتي لوكاس بيرجفال، الموهبة السويدية التي لفتت أنظار ليفربول، ومن المتوقع عودة النادي مرة أخرى للتفكير في ضمه الصيف المقبل.

    وأخيرًا .. ماذا عن ديربي شمال لندن؟

    بعيدًا عن المستفيدين من توديع توتنهام المحتمل للدوري الإنجليزي، يجب الالتفات إلى خطورة رحيل سبيرز عن البطولة، وتأثير ذلك على واحد من أهم الديريبيات في العالم بشكل عام.

    ديري شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام، يعتبر من الأشرس في إنجلترا وخارجها، ويحمل قيمة تسويقية ورياضية هائلة في البطولة، واختفاء هذه المباراة سيعود بالسلب على البريميرليج بل الأطراف المعنية جميعًا.

    مباريات آرسنال أو توتنهام مع الفرق اللندنية الأخرى مثل تشيلسي ووست هام وفولهام وبرينتفورد لا تحمل نفس الأهمية والقوة، لأن العداوة بين ثنائي شمال لندن تحمل الكثير من الأسباب التاريخية والثقافية في البريميرليج.

    ووفقًا للمعطيات الحالية وإمكانية رحيل اللاعبين الكبار، أصبح من غير المضمون عودة توتنهام قريبًا إلى البريميرليج، مما يهدد باختفاء هذا الديربي العريق إلى أجل غير مسمى!

    وبغض النظر عن كل ذلك، حقيقة أن آرسنال حاليًا أصبح أقرب من أي وقت مضى للفوز بالدوري الإنجليزي، بابتعاده عن مانشستر سيتي بـ7 نقاط، تزامنًا مع إمكانية هبوط توتنهام، تجعل حدوث الأمرين معًا وصمة عار تاريخية لسبيرز لن ينساها عشاق ثنائي لندن إلى الأبد!

